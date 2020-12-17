Şişli’de tartışma kanla bitti: Adeta ölüme yürüdü

Şişli’de alkollü kişiler arasında çıkan tartışmada bir kişi silahla öldürüldü. Kısa sürede yakalanan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 13 Aralık gecesi saat 03.00 sıralarında Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Atakan Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir binanın giriş katındaki dairede alkol alarak eğlenen Selçuk Durna (27) ve arkadaşının penceresinin önüne iki kişi geldi. Alkollü oldukları öğrenilen bu kişilerle Selçuk Durna arasında bir süre sonra henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüdü ve şüphelilerden biri kolunu pencereden içeri sokarak elindeki silahı ateşledi. O esnada içeride bulunanlardan ölen ya da yaralanan olmadı. Şüpheliler oradan uzaklaşmak üzere olay yerine geldikleri ticari taksiye bindi.

Selçuk Durna adeta ölüme yürüdü

Şüpheliler taksiye binip olay yerinden ayrılmak üzereyken, evden çıkan Durna adamları yakalamaya çalıştı. O esnada şüphelilerden biri taksinin içinden elindeki silahı bir kez daha ateşledi ve Selçuk Durna vücuduna isabet eden kurşunla yere yığıldı. Şüpheliler bindikleri ticari taksiyle kaçarken Selçuk Durna ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Durna tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.