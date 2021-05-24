Şişmanlık neden kaynaklanıyor, hangi hastalıkları tetikliyor?

Kuşhing hastalığı, hipotiroidi gibi şişmanlığa neden olabilecek hastalıkların da olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fahri Yetişir, bunların nadir nedenler olduğunu söyleyerek şişmanlığın esas nedenlerini iki başlık altında topladı. Konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Prof. Dr. Yetişir, şu açıklamaları yaptı:

Fiziksel aktivite azlığı (sedanter yaşam, günlük hareket azlığı): Günlük aldığınız kaloriyi yakamamış olmanız.

Sağlıksız beslenme ve yeme alışkanlığı: Günlük yaktığınız enerjiden daha fazlasını yemeklerle aldığımız zaman fazla olan kısım vücudumuzda yağ olarak depolanmaktadır. Fast food şeklinde yüksek kalorili yiyeceklerde bunu kolaylaştırmaktadır.

Şişmanlığın risk faktörleri:

Şişmanlık çok sayıda etken ve kolaylaştırıcı faktörün birleşimi sonucunda oluşan karmaşık bir durumdur.

Genetik

Aile yaşam şekli

Günlük hareket azlığı

Sağlıksız diyet: Kalori açısında zengin, meyve ve sebze acısından fakir hızlı tüketilebilen besinler.

Medikal sorunlar

Kullanılmak zorunda olunan bazı ilaçlar; bazı antidepresanlar, şeker ilaçları, kortizonlar ve tansiyon ilaçları

Sosyal ve ekonomik şartların kötülüğü

Yaş arttıkça şişmanlık oranı artmaktadır

Hamilelik

Sigara içmek

Yetersiz ve düzensiz uyku

Sağlıklı bir diyet ve düzenli bir egzersiz programı ve yaşam şekli değişimi ile şişmanlığa karşı bireysel savaşabilirsiniz. Eğer bu savaşta başarısız olursanız biz doktorlara başvurabilirsiniz. Şişmanlık ile mücadele çok ciddi bir konudur.

ŞİŞMANLIĞIN BERABERİNDE GETİRDİĞİ HASTALIKLAR

Eğer şişmansanız, şişmanlıkla ile ilgili sağlık sorunu yaşama olasılığınız er veya geç kaçınılmaz.