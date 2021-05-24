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Şişmanlık neden kaynaklanıyor, hangi hastalıkları tetikliyor?

24.05.2021 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günümüzün en çok üzerinde durulan hastalığı şişmanlık, vücutta yarattığı zararlarla ve yan hastalıklarla ön plana çıkıyor. Kalp hastalıklarını da tetikleyen şişmanlığın altında çevresel faktörler, yaşam şekli, hormonlar ve genetik dışında farklı sebepler de yatabiliyor. Ancak şişmanlığın en önemli nedeni arasında her zaman fazla enerji birikimi yatıyor. Besinlerle alınan fazla enerji vücutta yağ olarak birikince bakın hangi hastalıkları tetikliyor...

Şişmanlık neden kaynaklanıyor, hangi hastalıkları tetikliyor?

Kuşhing hastalığı, hipotiroidi gibi şişmanlığa neden olabilecek hastalıkların da olduğunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Fahri Yetişir, bunların nadir nedenler olduğunu söyleyerek şişmanlığın esas nedenlerini iki başlık altında topladı. Konuyla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatan Prof. Dr. Yetişir, şu açıklamaları yaptı:

Fiziksel aktivite azlığı (sedanter yaşam, günlük hareket azlığı): Günlük aldığınız kaloriyi yakamamış olmanız.

Sağlıksız beslenme ve yeme alışkanlığı: Günlük yaktığınız enerjiden daha fazlasını yemeklerle aldığımız zaman fazla olan kısım vücudumuzda yağ olarak depolanmaktadır. Fast food şeklinde yüksek kalorili yiyeceklerde bunu kolaylaştırmaktadır.

Şişmanlığın risk faktörleri:

  • Şişmanlık çok sayıda etken ve kolaylaştırıcı faktörün birleşimi sonucunda oluşan karmaşık bir durumdur.
  • Genetik
  • Aile yaşam şekli
  • Günlük hareket azlığı
  • Sağlıksız diyet: Kalori açısında zengin, meyve ve sebze acısından fakir hızlı tüketilebilen besinler.
  • Medikal sorunlar
  • Kullanılmak zorunda olunan bazı ilaçlar; bazı antidepresanlar, şeker ilaçları, kortizonlar ve tansiyon ilaçları
  • Sosyal ve ekonomik şartların kötülüğü
  • Yaş arttıkça şişmanlık oranı artmaktadır
  • Hamilelik
  • Sigara içmek
  • Yetersiz ve düzensiz uyku

Sağlıklı bir diyet ve düzenli bir egzersiz programı ve yaşam şekli değişimi ile şişmanlığa karşı bireysel savaşabilirsiniz. Eğer bu savaşta başarısız olursanız biz doktorlara başvurabilirsiniz. Şişmanlık ile mücadele çok ciddi bir konudur.

ŞİŞMANLIĞIN BERABERİNDE GETİRDİĞİ HASTALIKLAR

Eğer şişmansanız, şişmanlıkla ile ilgili sağlık sorunu yaşama olasılığınız er veya geç kaçınılmaz.

Bu sağlık sorunlarına örnek;

  • Yüksek tirigliserid düzeyi
  • Tip 2 şeker hastalığı
  • Yüksek tansiyon
  • Metabolik sendrom: kan şekeri yüksekliği +yüksek tansiyon + tirigliserid yüksekliği+ HDL kolesterol düşüklüğü
  • Kalp hastalıkları
  • Felç geçirme
  • Kanser oranında artış: Rahim, cervix, endometrium, yumurtalık, meme, kalın barsak, rektum, karaciğer ve prostat kanseri gibi birçok kanseri görülme olasılığını artırmaktadır.
  • Nefes ile ilgili sorunlar; uyku apne (uykuda nefesin kesilmesi)
  • Safra kesesi sorunları
  • Kısırlık ve adet düzensizliği
  • Erektil fonksiyon bozukluğu (impotans)
  • Karaciğer yağlanması
  • Osteoartritis, eklemlerde dejenerasyon
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