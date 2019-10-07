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Site görevlisi fark etti! Polis ekipleri suçüstü yakaladı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 03:23 | Son Güncelleme

Adıyaman'da bir binaya giren iki hırsızlık şüphelisi, kapı önlerindeki ayakkabıları çaldıkları esnada polis ekipleri tarafından yakalandı.

Site görevlisi fark etti! Polis ekipleri suçüstü yakaladı!

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde bir binaya giren A.D. ile M.R.B. kapı önlerindeki ayakkabıları çalmak istedi.

Site görevlisi durumu fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, şüphelileri ayakkabıları çaldıkları esnada suçüstü yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Polis ekipleri, çalınan ayakkabıyı sahibine teslim etti.

Öte yandan hırsızlık şüphelilerinin kullandıkları motosikletin ise trafikten men kaydının olduğu öğrenildi. (AA)

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Adıyaman operasyon

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