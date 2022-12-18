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Site sakinleri şok yaşadı! Servis şoförü köpeği ezip geçti, geriye bu görüntüler kaldı

18.12.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde yaşanan içler acısı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Bir sitede servis minibüsü yolun ortasında duran köpeği ezip geçti. Köpek aracın altından kıvranarak çıktıktan birkaç metre sonra yere yığılarak can verdi. Servis şoförü köpeği ezdiğini fark etti ancak yoluna devam etti. O sırada olay yerinde bulunan site sakinleri ise şok geçirdi. Geriye ölen köpeğin daha önce başka köpeklerle oyun oynadığı anların görüntüleri kaldı.

Site sakinleri şok yaşadı! Servis şoförü köpeği ezip geçti, geriye bu görüntüler kaldı

Arnavutköy'de yaşanan olayda site sakinleri köpeğin ezildiğini fark edince başında çaresiz şekilde bekledikten bir süre sonra sahibine haber verdi. Köpeğin sahibinin şoförden şikayetçi olacağı öğrenildi. Şoförün köpeği ezip sonra araçtan inmeden yoluna devam ettiği anlar saniye saniye görüntülenirken daha önce başka köpeklerle oynadığı görüntüler de ortaya çıktı. İşte acı olayın tüm detayları ve görüntüleri...

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ARACIN ALTINDAN KIVRANARAK ÇIKTI

Olay, cuma günü sabah saatlerinde Arnavutköy'de bulunan bir sitede meydana geldi. Site içerisinde bekleyen servis minibüsü, hareket ettikten kısa süre sonra sokağın ortasında bekleyen köpeğe çarptı. Köpek aracın altından kıvranarak çıkarken, birkaç metre sonra yere yığıldı.

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KÖPEĞİ EZDİĞİNİ GÖRÜP BEKLEDİ

Kazayı fark eden servis şoförü, köpeği gördükten sonra araçta beklemeye devam etti. Bu sırada hemen yan taraftaki binanın balkonunda bulunan kişi ile bahçede oturan kişi de kazayı fark ederek sokağa baktı.

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SİTE SAKİNLERİ ŞOK GEÇİRDİ

Acılar içerisinde kıvranan köpek oracıkta can verirken, servisin şoförü yoluna devam etti. Dakikalar sonra köpeğin öldüğünü gören site sakinleri ise şok geçirdi. Köpeğin başında çaresiz şekilde bekleyen site sakinleri daha sonra durumu köpeğin sahibine haber verdi.

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GERİYE BU GÖRÜNTÜLER KALDI

Ölen köpekten geriye ise, daha önce sokakta başka köpeklerle oynadığı anların görüntüleri kaldı.

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Köpeğin sahibi ailenin, köpeğin ölümüne neden olan servis şoföründen şikayetçi olacağı öğrenildi.

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(İHA)

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