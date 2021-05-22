Sitede kürekli dehşet! 3 yavru kedi öldü

İstanbul Bahçeşehir'deki lüks sitede bir kedi doğum yaptı, 3 yavru kedi doğurdu. Kedilerin bakımıyla ilgilenen Ayşe Genç Usta, 19 Mayıs'ta markete giderken kedilere mama verdi. Usta evine döndüğünde iddiasına göre, anne kedinin ağzından kan geldiğini, yavru kedilerden birinin öldüğünü, ikisinin ise yaralandığını gördü. İddiaya göre Kemal A.'nın eşi Aydın A. evlerinde besledikleri köpeği gezdirmeye çıkardığında anne kedinin saldırısına uğradı. Bunu gören Kemal A. inşaat küreğiyle kedi ve yavrularına vurdu. Olayda bir günlük yavrulardan biri site içerisinde öldü. İhbar üzerine İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ve Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri siteye geldi. İBB Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, anne kedi ve yaralanan 2 yavruyu tedavi altına aldı. Polis ise olayla ilgili inceleme başlattı, Kemal A. gözaltına alındı. Anne kedinin tedavisi olumlu sonuç verse de 2 yavru kedi tedavileri sırasında hayatını kaybetti. Kemal A.'ya para cezası kesildi.

"YAVRU KEDİLERİN ÖLDÜĞÜNÜ GÖRÜNCE 'BUNU BİR İNSAN YAPAMAZ' DEDİM"

İddiaların sahibi Ayşe Genç Usta "19 Mayıs günü doğum yaptı gayet iyiydi, alışveriş içeri dışarı çıktığımda mamalarını sularını verdim gayet iyilerdi. Döndüğümde vahşet bir görüntüyle karşılaştım anne kedinin ağzından kan geliyordu, yavruların bir tanesi ölmüştü iki tanesi ağır yaralı bir şekilde yatıyordu yerde. Ne olduğunu anlamadım. Bir erkek kedinin yaptığını düşündüm, bunu bir insan yapamaz, tahmin bile edemiyorum, aynı sitede oturan kişi tarafından yapıldığı aklımın ucuna bile gelmezdi. Eve çıktım kedinin can çekişme sesini duydum panik yaptım ne olduğunu anlamadım" diye konuştu.