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  4. Sıva yaparken 3’üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

Sıva yaparken 3’üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2020 14:57 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çalıştığı binanın 3’üncü katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.Olay, dün Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Sıva yaparken 3’üncü kattan düşen inşaat işçisi öldü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde çalıştığı binanın 3’üncü katından düşen inşaat işçisi hayatını kaybetti.
Olay, dün Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yukarı Hereke Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yapımı devam eden bir inşaatın 3’üncü katında çalışan Mehmet Hanifi Polat sıva yaptığı sırada dengesini kaybederek düştü. Ağır yaralanan Polat’ı gören yakınları durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Polat’ın hayatını kaybettiği belirlendi. 6 çocuk babası olduğu öğrenilen Polat’ın ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı.

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