Sivas, Diyarbakır ve Erzurum iftar vakti ne zaman? Diyarbakır, Erzurum ve Sivas sahur vakti ne zaman? İşte 2022 Diyanet imsakiyesi ve iftar, sahur vakitleri

Ramazan ayı yaklaşırken Sivas, Diyarbakır ve Erzurum'da ikamet eden vatandaşlar imsakiye saatlerini merak ediyor. Diyanet Ramazan imsakiyesi 2022 yılı takvimi yayınlandı. Diyaneti İşleri Başkanlığı'nın 2022 yılı dini günler namaz vakitleri takvimine göre bu sene Ramazan ayı 2 Nisan 2022 Cumartesi gününde idrak edilecek. Peki Diyarbakır, Erzurum ve Sivas iftar vakti ne zaman?

DİYARBAKIR, ERZURUM VE SİVAS İFTAR SAATİ NE ZAMAN?

Diyarbakır, Erzurum ve Sivas ilk iftar 2 Nisan 2022 Cumartesi günü yapılırken, son iftar ise 1 Mayıs'ta yapılacak.

DİYARBAKIR 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

ERZURUM 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

SİVAS 2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ İÇİN TIKLAYIN

2022 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Diğer tüm illerin 2022 Ramazan imsakiyesine buradan ulaşabilirsiniz:







