Sivas Kangalı geride kalır! İşte o dev köpekler!

Bu hayvanlara çok şaşıracaksınız...
- 9 aylık olan ve yaklaşık 55 kg ağırlığındaki bu sevgi yumağı, bir şeyden korkmuş gibi sahibinin kucağına oturmuş. Yüzünü sahibine değdirince bir bebek gibi görünüyor.
- 35 kg ağırlığında olan pitbull ise annesini özlemiş olmalı ki sahibinin kucağında bu şekilde oturuyor. Belki de en iyi pozisyonu bulduğu için kıpırdamak istemiyor.
- Bu sevimlilik karşısında bütün kelimeler tükenir! Akıllı dostumuz, boynunu bükerek ebeveynlerine her istediğini yaptıran çocuklara benziyor, değil mi?
- Kucağa alışması için bir süre eğitilen bu beyaz tüylü köpeği belki ilk defa görüyorsunuz. Karlar ülkesinden ziyarete gelmiş gibi harika bir renge sahip!
- Gus adındaki bu yakışıklının sahibi Grammy: ''Büyükanne ne zaman ziyarete gelse Gus bizi bırakıp onun kucağına oturmak için sabırsızlanır.''
- Büyükanne hayranı bir köpek daha! Kendini kucak köpeği zanneden bu asil dost, büyükannenin her oturuşunu fırsat bilerek kucağa atlıyor.
- Zayıf bacaklı olmasına rağmen sevgili Mika'yı kucak köpeği yapmakta kararlı olan bir kadın!
- Kraliyet ailesi bile böyle asil bir köpeğe rastlamamıştır! Şu an sahibinin kucağını taht olarak kullanan akıllı bir köpeğe bakıyorsunuz.
- Bu sevimli dostumuz da enerjisiyle küçük köpek dostlarını eğlendiriyor. Sanırım kucak kapmaca oynuyorlar!
- Henüz 8 aylık olan bu harika köpek tam bir mimik ustası! Sahibinin kucağına oturuyor ve adeta onun bakışlarını taklit ediyor.
- 30 kg ağırlığında olan bu köpek, yaşlı sahibine olan sevgisini gösterirken adeta kendinden geçiyor!
- Bulutlar gibi beyaz olan bu köpek ise kucak köpeği olmakta ısrar ediyor.
- Yavru bir köpek olmasa da bu bakışlarıyla kucak köpeği olma havasına giriyor. Onu kimse durduramaz.
- Sanki bu köpek sahibine: ''Sana istediğin kucak köpeğini vereceğim. İşte, buradayım!'' diyor.
- Sonsuz bir yuva ve kucak bulan, sadık bir dost olduğunu kanıtlayan sevimli bir köpek!
- Kucakta olmayı seven bu iri dostumuz ise sahibini ezmiş gibi görünüyor.
- Sahibi tarafından Clifford ismiyle çağrılan bu köpek ise kesinlikle kucağa ait olduğunu düşünüyor.
- Küçük köpeklerle sahibinin kucağını paylaşan, kendinden emin bir sevimli bir köpek daha...
- Son olarak kendini kucak köpekleri gibi hisseden kucak bağımlısı bir buzağı!