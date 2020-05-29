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  4. Sivas Kangalı geride kalır! İşte o dev köpekler!

Sivas Kangalı geride kalır! İşte o dev köpekler!

İLGİNÇ HABERLER  | 29.05.2020 14:54 | Son Güncelleme

Şaşkınlık veren görünüşe sahip dev köpekler, evde bambaşka bir hale dönüşüyor. Sahibinin oturmasıyla çocuk edasına bürünerek minik kucak köpekleri gibi hareket ediyorlar. Peki, bir buzağıyı kucağınıza yayılmış bir şekilde hayal ettiniz mi? İşte, sahibinin kucağına oturmak için fırsat bekleyen 18 dev köpek ve buzağı...

Sivas Kangalı geride kalır! İşte o dev köpekler!

Bu hayvanlara çok şaşıracaksınız...

  1. 9 aylık olan ve yaklaşık 55 kg ağırlığındaki bu sevgi yumağı, bir şeyden korkmuş gibi sahibinin kucağına oturmuş. Yüzünü sahibine değdirince bir bebek gibi görünüyor.

Görsel 1

  1. 35 kg ağırlığında olan pitbull ise annesini özlemiş olmalı ki sahibinin kucağında bu şekilde oturuyor. Belki de en iyi pozisyonu bulduğu için kıpırdamak istemiyor.

Görsel 2

  1. Bu sevimlilik karşısında bütün kelimeler tükenir! Akıllı dostumuz, boynunu bükerek ebeveynlerine her istediğini yaptıran çocuklara benziyor, değil mi?

Görsel 3

  1. Kucağa alışması için bir süre eğitilen bu beyaz tüylü köpeği belki ilk defa görüyorsunuz. Karlar ülkesinden ziyarete gelmiş gibi harika bir renge sahip!

Görsel 4

  1. Gus adındaki bu yakışıklının sahibi Grammy: ''Büyükanne ne zaman ziyarete gelse Gus bizi bırakıp onun kucağına oturmak için sabırsızlanır.''

Görsel 5

  1. Büyükanne hayranı bir köpek daha! Kendini kucak köpeği zanneden bu asil dost, büyükannenin her oturuşunu fırsat bilerek kucağa atlıyor.

Görsel 6

  1. Zayıf bacaklı olmasına rağmen sevgili Mika'yı kucak köpeği yapmakta kararlı olan bir kadın!

Görsel 7

  1. Kraliyet ailesi bile böyle asil bir köpeğe rastlamamıştır! Şu an sahibinin kucağını taht olarak kullanan akıllı bir köpeğe bakıyorsunuz.

Görsel 8

  1. Bu sevimli dostumuz da enerjisiyle küçük köpek dostlarını eğlendiriyor. Sanırım kucak kapmaca oynuyorlar!

Görsel 9

  1. Henüz 8 aylık olan bu harika köpek tam bir mimik ustası! Sahibinin kucağına oturuyor ve adeta onun bakışlarını taklit ediyor.

Görsel 10

  1. 30 kg ağırlığında olan bu köpek, yaşlı sahibine olan sevgisini gösterirken adeta kendinden geçiyor!

Görsel 11

  1. Bulutlar gibi beyaz olan bu köpek ise kucak köpeği olmakta ısrar ediyor.

Görsel 12

  1. Yavru bir köpek olmasa da bu bakışlarıyla kucak köpeği olma havasına giriyor. Onu kimse durduramaz.

Görsel 13

  1. Sanki bu köpek sahibine: ''Sana istediğin kucak köpeğini vereceğim. İşte, buradayım!'' diyor.

Görsel 14

  1. Sonsuz bir yuva ve kucak bulan, sadık bir dost olduğunu kanıtlayan sevimli bir köpek!

Görsel 15

  1. Kucakta olmayı seven bu iri dostumuz ise sahibini ezmiş gibi görünüyor.

Görsel 16

  1. Sahibi tarafından Clifford ismiyle çağrılan bu köpek ise kesinlikle kucağa ait olduğunu düşünüyor.

Görsel 17

  1. Küçük köpeklerle sahibinin kucağını paylaşan, kendinden emin bir sevimli bir köpek daha...

Görsel 18

  1. Son olarak kendini kucak köpekleri gibi hisseden kucak bağımlısı bir buzağı!

Görsel 19


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