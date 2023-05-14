SİVAS SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekili Sivas seçim sonuçları oy oranları Mynet.com'da!

Sivas seçim sonuçları bugün vatandaşlar tarafından merak edildi. Seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Akıncılar seçim sonuçları, Altınyayla seçim sonuçları, Divriği seçim sonuçları, Doğanşar seçim sonuçları, Geremek seçim sonuçları, Gölova seçim sonuçları, Gürün seçim sonuçları, Hafik seçim sonuçları, İmralı seçim sonuçları, Kangal seçim sonuçları, Koyulhisar seçim sonuçları, Suşehri seçim sonuçları, Şarkışlı seçim sonuçları, Ulaş seçim sonuçları, Yıldızeli seçim sonuçları ve Zara seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan Sivas seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Sivas seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

SİVAS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Sivas seçim sonuçları ile ilgili veriler yasaklarının kalkmasının ardından yakından takip ediliyor.

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında gerçekleşti.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer almaya başladı. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanmaktadır.

2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

GENEL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

