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  4. Sivas'ta apartmana girmek isteyen tilkiye kedi engeli

Sivas'ta apartmana girmek isteyen tilkiye kedi engeli

22.07.2021 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta bir apartmana girmeye çalışan tilkiyi fark eden kedi, tilkiye arkadan yaklaşarak üzerine atladı.

Sivas’ta bir apartmana girmeye çalışan tilkiye saldıran kedi izleyenleri şaşkınlığa uğrattı.

Kedinin merdivenlerden inmesinin ardından tilki apartmana girmeye çalıştı. Apartmanın kapısına doğru ilerleyen tilki, cesur kedinin saldırısına uğradı.

APARTMANA GİRMESİNE ENGEL OLDU

Tilkiye arkadan yaklaşan kedi bir anda üzerine atladı. Kedi, patileriyle tilkiyi tokatlayarak merdivenlerden aşağı indirdi. Neye uğradığını şaşıran tilki bölgeden uzaklaşırken apartmana giren tilkiyi püskürten cesur kedi ise bir süre merdivenlerde bekledi.

O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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Ya sen yürek mi yedin kedi, helal olsun sana.

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