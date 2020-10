Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini taşıyan üçüzler okullu oldu

Kent merkezi Emek Mahallesi’nde yaşayan Kemal ve Dilek Akıncı çiftinin 2014 yılında üçüz bebekleri dünyaya geldi. Aile üçü de erkek doğan çocuklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini verdi. Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüz kardeşler büyüdü ve okul çağına geldi.

Pandemi süreci nedeniyle okulda eğitim alamayan kardeşlere aile evde küçük bir sınıf ortamı oluşturdu. Anne Dilek Akıncı’nın yardımıyla dersleri canlı derslerden ve EBA’dan takip eden üçüzler, ilk olarak ismini taşıdıkları Cumhurbaşkanı’nın ismini yazacak. Anne Dilek Akıncı, çocuklarına yazdıracağı ilk ismin Recep Tayyip Erdoğan olacağını ve onu da Cumhurbaşkanı’na hediye etmek istediklerini söyledi.

'KÜÇÜK BİR SINIF ORTAMI OLDU'

Anne Dilek Akıncı, küçük bir sınıf ortamı oluşturduklarını belirterek, “2014 yılında üçüz doğum yaptım. Çocuklarımız erkek olunca reisin adını vermek istedik. Adıyla yaşasınlar inşallah. Onun gibi vatana millete hayırlı olsunlar. Temennimiz o yönde. Down sendromlular gününe gitmiştik. Tayyip down sendromlu. Davet etti. Külliye’de misafiri olduk. Diğer down sendromlu çocukları gördük. Onların neler başarabildiğini de gördük. Okula başladık. Pandemi sürecinden dolayı eski okul sürecimiz yok. Ama uzaktan eğitim olarak devam ediyoruz. EBA’dan giriyoruz, bilgisayarlardan internetten giriyoruz. Çocuklarımızın eğitimine devam ediyoruz. Eğitimden asla çocuklarımızı geri bırakmıyoruz. Üç çocuk aynı anda ders yapmak zorunda kalıyor. Bir küçük sınıf ortamı oldu. Söz dinletmekte zor oluyor ama yine de yapmak zorundayız veli olarak. Öğreteceğimiz ilk şey Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi olacak. Yazdıracağım ilk şey de o olacak. İnşallah yazdıkları zaman onu da bir hatıra olarak ilk kelimeleri olarak çerçeveletip asmak istiyorum. Hatta fırsat olursa da reisimize hediye etmek istiyoruz’’ şeklinde konuştu.