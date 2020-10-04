HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini taşıyan üçüzler okullu oldu

Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini taşıyan üçüzler okullu oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 11:03 | Son Güncelleme

Sivas’ta yaşayan Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli 6 yaşındaki üçüz kardeşler, evlerinde oluşturdukları sınıf ortamında okumayı ve yazmayı öğrenerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini yazacak. Anne Dilek Akıncı yaptığı açıklamada "Fırsat olursa da o yazıyı reisimize hediye etmek istiyoruz" dedi.

Sivas'ta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ismini taşıyan üçüzler okullu oldu

Kent merkezi Emek Mahallesi’nde yaşayan Kemal ve Dilek Akıncı çiftinin 2014 yılında üçüz bebekleri dünyaya geldi. Aile üçü de erkek doğan çocuklarına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ismini verdi. Recep, Tayyip ve Erdoğan isimli üçüz kardeşler büyüdü ve okul çağına geldi.

Pandemi süreci nedeniyle okulda eğitim alamayan kardeşlere aile evde küçük bir sınıf ortamı oluşturdu. Anne Dilek Akıncı’nın yardımıyla dersleri canlı derslerden ve EBA’dan takip eden üçüzler, ilk olarak ismini taşıdıkları Cumhurbaşkanı’nın ismini yazacak. Anne Dilek Akıncı, çocuklarına yazdıracağı ilk ismin Recep Tayyip Erdoğan olacağını ve onu da Cumhurbaşkanı’na hediye etmek istediklerini söyledi.

1

'KÜÇÜK BİR SINIF ORTAMI OLDU'

Anne Dilek Akıncı, küçük bir sınıf ortamı oluşturduklarını belirterek, “2014 yılında üçüz doğum yaptım. Çocuklarımız erkek olunca reisin adını vermek istedik. Adıyla yaşasınlar inşallah. Onun gibi vatana millete hayırlı olsunlar. Temennimiz o yönde. Down sendromlular gününe gitmiştik. Tayyip down sendromlu. Davet etti. Külliye’de misafiri olduk. Diğer down sendromlu çocukları gördük. Onların neler başarabildiğini de gördük. Okula başladık. Pandemi sürecinden dolayı eski okul sürecimiz yok. Ama uzaktan eğitim olarak devam ediyoruz. EBA’dan giriyoruz, bilgisayarlardan internetten giriyoruz. Çocuklarımızın eğitimine devam ediyoruz. Eğitimden asla çocuklarımızı geri bırakmıyoruz. Üç çocuk aynı anda ders yapmak zorunda kalıyor. Bir küçük sınıf ortamı oldu. Söz dinletmekte zor oluyor ama yine de yapmak zorundayız veli olarak. Öğreteceğimiz ilk şey Recep Tayyip Erdoğan’ın ismi olacak. Yazdıracağım ilk şey de o olacak. İnşallah yazdıkları zaman onu da bir hatıra olarak ilk kelimeleri olarak çerçeveletip asmak istiyorum. Hatta fırsat olursa da reisimize hediye etmek istiyoruz’’ şeklinde konuştu.

2

Baba Kemal Akıncı ise, “Çocuklarımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın isimlerini verdik. Rabbim bunu bize nasip etti. Şu anda okula başladılar. Pandemi süreci olduğu için evde derslerini çalışıyorlar. Annesi ve kız kardeşi biraz zorluk çekiyor. Gündüzleri çalıştığım için akşamları da elimden geldiğince çocuklarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz’’ dedi.

3

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Büyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldikBüyük vurgun: 'Antalya'nın Tosuncuku'na denk geldik
17 yıl önce taşındılar, bugüne kadar grip bile olmadılar17 yıl önce taşındılar, bugüne kadar grip bile olmadılar
Diş tartarından kurtulmak için doktora gitmeden önce bu yöntemleri deneyin Diş tartarından kurtulmak için doktora gitmeden önce bu yöntemleri deneyin
En Çok Okunan Haberler
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Dizideki gibi görüşme yapması istenince... Olay yorum
Trump'ın sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklama
Trump'ın sağlık durumuyla ilgili çarpıcı açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesaj: İhanettir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert mesaj: İhanettir
Koronavirüse yakalanan Trump videoyla seslendi: Dönmem gerekiyor
Koronavirüse yakalanan Trump videoyla seslendi: Dönmem gerekiyor
Gecelikli pozlarına beğeni yağdı
Gecelikli pozlarına beğeni yağdı
Berber dükkanındaki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
Berber dükkanındaki dehşet anlarının görüntüleri ortaya çıktı
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Metro inşaatında feci ölüm!
Metro inşaatında feci ölüm!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
Habertürk canlı yayınında panik anları! Bir anda fenalaştı
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
CHP'li Murat Emir: Sağlık Bakanı, 29 bin 377 vaka iddiamıza yanıt veremedi
Diğer Haberler
17 yıldır Çiçek Adası’nda yaşıyorlar, bugüne kadar grip bile olmadılar
17 yıl önce taşındılar, bugüne kadar grip bile olmadılar
Talebe yetişemiyorlar! Püren balına pandemi döneminde yoğun ilgi
Talebe yetişemiyorlar! Koronavirüs ilgiyi artırdı
Yer: Çanakkale! Hobi amaçlı denediler, kovan kovan bal topladılar
5 ay sonra kapağı açınca gözlerine inanamadılar
İstanbul'da koronavirüse rağmen parti düzenlediler
Durmuyorlar! İstanbul'da 'pes' dedirten görüntüler
Eşi tarafından silahla öldürüldü! Ölmeden önce bu mesajı göndermiş
Eşi tarafından silahla öldürüldü! Ölmeden önce bu mesajı göndermiş
48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş!
48 yıldır pembe kimlikle yaşıyormuş!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.