HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta durum iç açıcı değil! Belediye Başkanı duyurdu: 1 aylık su kaldı, haftada bir kesinti uygulanacak

Sivas'ta durum iç açıcı değil! Belediye Başkanı duyurdu: 1 aylık su kaldı, haftada bir kesinti uygulanacak

21.09.2022 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas, ciddi su sorunu yaşıyor. Durumu ortaya koyan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, "Barajda su bitme noktasında, yaklaşık 1 aylık suyumuz var" diyerek sorunun boyutunu dile getirdi. Bilgin ayrıca "Arzu ettiğimiz bir durum değil ama" diyerek önümüzdeki haftadan itibaren kentte haftada 1 su kesintileri uygulanacağını açıkladı.

Sivas'ta durum iç açıcı değil! Belediye Başkanı duyurdu: 1 aylık su kaldı, haftada bir kesinti uygulanacak

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve DSİ 19'uncu Bölge Müdürü Zafer Aslan, 4 Eylül Barajı'na, Hafik Pusat Özen Barajı'ndan su takviyesi yapılması amacıyla başlanan isale hattında inceleme yaptı. Toplam 52 kilometre uzunluğa sahip olacak hattın 14 kilometre olan ilk etabında çalışmalar yoğunlaştırıldı. Hattın tamamlanmasıyla kent merkezindeki şebeke suyu ihtiyacı büyük oranda karşılanacak.

2d2acc6d07a627e9dedcbfb63ca67e6e

İnceleme sırasında açıklama yapan Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şunları söyledi:

"Malumunuz uzun bir süredir şehrimizde su sorunu gündemde. Şu an Sivas'ımıza su sağlayan 4 Eylül Barajı’mızda su bitme noktasında. Yaklaşık bir aylık su var. Bu sorun uzun zamandır gündemimizdeydi. Konuyu Cumhurbaşkanımıza arz etmemiz üzerine yatırım programına alınarak hızlı bir şekilde ihalesi gerçekleşti. Firma bir an önce ilk etap olarak 14 kilometrelik alanı yapmak üzere çalışmalara başladı. Bu noktada gerek belediye ekibimiz olsun, gerek Devlet Su İşleri (DSİ) Bölge Müdürlüğü, gerekse müteahhit firma hızlı bir çalışmayla planladığımız şekilde bitirmeyi planlıyoruz. Çünkü ciddi manada su sıkıntısıyla karşı karşıyayız. Tavra Deresi’nden aldığımız su, şehrin ihtiyacının yaklaşık 3'de 2'sini karşılıyor. Kalan kısmı da barajdan aldığımız su. Ama yağışlı bir dönem geçirmemize rağmen baraj havzası yeteri kadar su alamadı. Bizler de bu noktada Sivas'ı susuz bırakmamak adına hem Ankara nezdinde hem de yerelde DSİ Bölge Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde yürütüyoruz."

6fd3adcb3962a304f29a8500fb108db5

"SU KESİNTİLERİNE BAŞLAYACAĞIZ"

Kasım ayı sonu gibi isale hattı çalışmalarının ilk etabının tamamlanacağını söyleyen Başkan Bilgin, "O tarihe kadar su düzenli olarak yetmeyecek gibi. Bu nedenle önümüzdeki süreçte haftanın 1 günü, bölgesel olarak su kesintilerine başlayacağız. Bu çok arzu ettiğimiz bir durum değil ama kışın daha büyük bir sorun yaşamamak adına önümüzdeki haftadan itibaren belli bir program dahilinde ve planlı şekilde su kesintileri uygulayabiliriz. Biz bu noktada hemşehrilerimizin anlayışını bekliyoruz. Çünkü yaklaşık 2 yıldır üzerinde durduğumuz önemli projelerden bir tanesi. Projenin tamamı ise önümüzdeki yaz tamamlanmış olacak" diye konuştu.

156eec22d6767514a8859f8664e51153

406f316323836c1b7f9317582decdd23

481bf2f043a88290cfc7939e11c30f40

7284a8e78ac4607a8a39ad05f6b3ba49

b8eb86ec0fc7b532740955b2570d404e

c128332a1dac7295be3269c031ae87ea

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Acı haber geldi! 1 asker şehit, 2 asker yaralıAcı haber geldi! 1 asker şehit, 2 asker yaralı
SON DAKİKA | Dünyaya böyle seslendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma çağrı! "KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz"SON DAKİKA | Dünyaya böyle seslendi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uluslararası topluma çağrı! "KKTC'yi resmen tanımaya davet ediyoruz"
Cebindeki son parayla kazı kazan aldı! Büyük ikramiyenin sahibi olduCebindeki son parayla kazı kazan aldı! Büyük ikramiyenin sahibi oldu
Anahtar Kelimeler:
Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişme

Ekrem İmamoğlu'nun davasında flaş gelişme

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 50 bin TL...

Ruslar kaçmaya başladı! İstanbul biletleri 50 bin TL...

Mehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

Mehmet Ali Erbil, Hasan Can Kaya'yı yerden yere vurdu! Sosyal medyadan tepki gecikmedi

"Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

"Müjdemiz var" diyerek duyurdu! Detayları Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

CHP'nin keskin kaleminden olay 'Soylu' iddiası! "O gün Türkiye'den kaçacak"

CHP'nin keskin kaleminden olay 'Soylu' iddiası! "O gün Türkiye'den kaçacak"

Esnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar oldu

Esnaf kapı önünde kuyruk oldu! 5 milyon dolar buhar oldu

İlginizi Çekebilir

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Sıra dışı güzellik trendi! Seks oyuncağını kullanarak...

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Gölden çıktı! Görenleri şaşkına çevirdi

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Toplu mezarlar açıldı! Kırık kemikler, kopmuş cinsel organlar...

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Ölümden başka her derde deva! “Dağlara çıkar, inersiniz”

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Philips mi, Xiaomi mi? "Hangi yağsız fritözü almalıyım?" diye düşünenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.