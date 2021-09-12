HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta feci kaza! Ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Sivas'ta feci kaza! Ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

12.09.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta trafik kazasında ters dönen otomobilin sürücüsünün burnu bile kanamadı.

Sivas'ta feci kaza! Ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Edinilen bilgilere göre kaza Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi ile 55.sokak kesişiminde meydana geldi.

BURNU BİLE KANAMADI

M.D. idaresindeki otomobil ile A.Y. idaresindeki otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlardan biri ters döndü. Kazada araçlardan birinin sürücüsü hafif yaralanırken kaza sonrası ters dönen otomobilin sürücüsünün ise burnu bile kanamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladıÇok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı
İndirim alamadı diye öfkeden deliye döndü! Yaptığı 'pes' dedirttiİndirim alamadı diye öfkeden deliye döndü! Yaptığı 'pes' dedirtti
12 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı12 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı

Çok konuşulacak aşı itirafı! Aylar sonra açıkladı

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Prof. Dr. Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Süreç tersine çevrilebilir

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

Sütyen giymedi! Göğüs ve bacak dekoltesi olay oldu

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku!

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku!

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

Saç ekimi sırasında hayatını kaybetti!

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

Gören telefona sarıldı! Meraklı gözlerle izlediler

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Her satırı korkunç! Eski sevgilisine dehşeti yaşattı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Fuhuş otellerinin yerini günübirlik evler aldı

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

Ev almak isterken otomobilinden de oldu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.