Sivas'ta feci kaza! Ters dönen araçtan burnu bile kanamadan çıktı

Edinilen bilgilere göre kaza Alibaba Mahallesi Kerkük Caddesi ile 55.sokak kesişiminde meydana geldi.

BURNU BİLE KANAMADI

M.D. idaresindeki otomobil ile A.Y. idaresindeki otomobil sokak kesişiminde çarpıştı. Kazanın etkisiyle araçlardan biri ters döndü. Kazada araçlardan birinin sürücüsü hafif yaralanırken kaza sonrası ters dönen otomobilin sürücüsünün ise burnu bile kanamadı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Numune Hastanesine kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)



