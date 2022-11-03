HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Sivas’ta feci kaza! Uzman çavuş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Sivas’ta feci kaza! Uzman çavuş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

03.11.2022 12:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir uzman çavuş hayatını kaybederken 3’ü ağır 5 kişi ise yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Sivas’ta feci kaza! Uzman çavuş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün İlçesi Bahçeiçi mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Kemal Çetin yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde giden Y.B. idaresindeki saman yüklü kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet tarlaya uçtu.

bf0d3be6-5b60-4d72-a5ef-b96796b06673

Kazada Jandarma Uzman Çavuş Kemal Çetin olay yerinde hayatını kaybederken H.Ç., Y.O.Ç., Y.B. K.B. ve H.Y. ise yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Darende ve Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

5ab2a8ac-9a96-4745-8dc1-0ee607533f55

Yaralılardan H.Ç., Y.O.Ç., ve K.B.’nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Muğla'daki apart sahibi ile kiracılar arasında krizMuğla'daki apart sahibi ile kiracılar arasında kriz
Putin'den tahıl sevkiyatı ile ilgili dikkat çeken sözlerPutin'den tahıl sevkiyatı ile ilgili dikkat çeken sözler
İstanbul için büyük tehlike... "Azalıyor, risk haline gelecek"İstanbul için büyük tehlike... "Azalıyor, risk haline gelecek"
Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sivas

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Kılıçdaroğlu bunu beklemiyordu! O soru üzerine yayından ayrıldı

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Sosyal medya bu acılı anneyi konuşuyor! Fuhuş detayı kahretti

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Asgari ücret ve EYT'de beklenen açıklama! Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında 'en önemlisi' diyerek duyurdu

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Ekim enflasyonu ile memur, emekli zammı ve asgari ücret hesabı!

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Şarj aletini prizde takılı bırakmanın TL olarak yansıması

Kamu kurumunda akılalmaz olay! Böbreğini kaybetti, pankreası yandı...

Kamu kurumunda akılalmaz olay! Böbreğini kaybetti, pankreası yandı...

İlginizi Çekebilir

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

En ölümcül kanser 3 yıl önce tespit edilebilir! Hayati önemi var

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Önce gönüllü sonra pişman oldu: Başına gelmeyen kalmadı

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Pratikliğiyle gönlünüzü fethedecek mutfak ürünlerindeki Gülümseten Kasım Fırsatları'nı kaçırmayın!

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Gelinliğinin bir kısmını giymeyi unuttu! Fark ettiğinde...

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Herkes çok faydalı sanıyor: Kuru kayısının az bilinen zararı

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Flaş fırsat: Airfryer çok kısa bir süreliğine 1700 TL'ye düştü! Kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.