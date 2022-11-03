Sivas’ta feci kaza! Uzman çavuş hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün İlçesi Bahçeiçi mevkiinde meydana geldi. Kayseri istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Kemal Çetin yönetimindeki hafif ticari araç, aynı yönde giden Y.B. idaresindeki saman yüklü kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet tarlaya uçtu.

Kazada Jandarma Uzman Çavuş Kemal Çetin olay yerinde hayatını kaybederken H.Ç., Y.O.Ç., Y.B. K.B. ve H.Y. ise yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Darende ve Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan H.Ç., Y.O.Ç., ve K.B.’nin hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

