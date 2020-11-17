HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivas'ta hareketli anlar: Okul bahçesinde patlatılan havai fişek korkuttu

Sivas'ta hareketli anlar: Okul bahçesinde patlatılan havai fişek korkuttu

17.11.2020 07:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sivas'ta hareketli anlar: Okul bahçesinde patlatılan havai fişek korkuttu

Sivas'ta gece saatlerinde bir okulun bahçesinde patlatılan havai fişek çevrede kısa süreli korkuya neden oldu. Havai fişek patlattıkları belirlenen biri kadın 2 kişi yakalandı.

Olay saat 23.30 sırlarında kent merkezinde Mevlana Mahallesi civarındaki bir okul bahçesinde yaşandı. Gece saatlerinde aniden oluşan patlama sesi bir çok noktadan hissedildi. Valilik konutunun bulunduğu alandan da duyulan patlama sesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Çevrede yapılan araştırma sonucunda sese, bir okulun bahçesinde patlatılan havai fişeğin neden olduğu anlaşıldı. Polis ekipleri olayla ilgili biri kadın 2 kişiyi gözaltına aldı.

Sivas Valisi Salih Ayhan da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün saat 23.26'da kendini bilmez bazı kişiler tarafından, Sivas merkezindeki bir okul bahçesinde yüksek sesli havai fişek patlatma yapılmış olup herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Sorumlu kişilerin tespiti en kısa zamanda yapılacak ve gerekli cezai işlem uygulanacaktır" açıklaması yaptı.

Bir süre sonra ise olayı gösteren güvenlik kamerası görüntülerini paylaşarak, patlamanın sorumlusu olan 1'i kadın 2 kişinin polis ekiplerince tespit edildiğini ve haklarında adli ve idare işlem başlatıldığını duyurdu.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Adana'da maske takmayan 2 kişi, kimlik soran polislere taşla saldırdıAdana'da maske takmayan 2 kişi, kimlik soran polislere taşla saldırdı
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Youtube'da Kur'an-ı Kerim'i yırttı ve... Harekete geçildi

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Bilim Kurulu sonrası Bakan Koca'dan açıklama

Oyun oynamak yerine ekonomi konuştular

Oyun oynamak yerine ekonomi konuştular

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

DSÖ'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Aylık alışveriş ücreti şoke etti

Aylık alışveriş ücreti şoke etti

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!

İlginizi Çekebilir

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

Havalandırma boşluğundan kaçarken tavandan düştü

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

15 Kasım Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

Uğur Şahin normale dönüş için tarih verdi

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Kritik uyarı geldi! Bunu yapmak pandemiyi uzatır

Diğer Haberler

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına eş zamanlı operasyon: Çok sayıda gözaltı

Malatya’da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

Malatya’da binlerce kaçak telefon aksesuarı ele geçirildi

Her şey bir anda oldu! İki katlı kafe küle döndü

Her şey bir anda oldu! İki katlı kafe küle döndü

Kartal Sahil yolunda korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü

Korkunç kaza! Otomobil ikiye bölündü

Adana'da maske takmayan 2 kişi, kimlik soran polislere taşla saldırdı

Adana'da maske takmayan 2 kişi, kimlik soran polislere taşla saldırdı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.