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Sivas'ta hareketli anlar! Polonyalı turistin yaptığı hareket ekipleri alarma geçirdi... Gerçek bambaşka çıktı

10.11.2022 00:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta Polonyalı bir turist, Tarihi Tren Garı'nda yaptığı hareketle ortalığı ayağa kaldırdı. Turist tarafından tarihi lokomotif içerisine bırakılan çanta güvenlik personeli tarafından fark edildi. Olay yerine ekipler sevk edildi. O esnada olay yerine gelen Polonyalı turist çantanın kedisine ait olduğunu söyleyince gerçek anlaşıldı.

Sivas'ta hareketli anlar! Polonyalı turistin yaptığı hareket ekipleri alarma geçirdi... Gerçek bambaşka çıktı

Edinilen bilgilere göre olay, Tarihi Tren Garı önünde meydana geldi. Tren garı önünde bulunan tarihi lokomotif içerisine bırakılan çanta güvenlik personeli tarafından fark edildi. Çantanın şüpheli olduğu düşünülerek durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri tren garının önünde güvenlik önlemi aldı. Bomba imha uzmanı çağrıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanları köpekle lokomotifte kontrol yaptı.

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O esnada olay yerine gelen Polonya uyruklu bir vatandaş çantasının kedisine ait olduğunu söyledi. Gerekli incelemeler yapıldıktan sonra turiste teslim edilen çantadan kıyafetler ve bir adet Türk bayrağı çıktı.

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'POLİSLERİ GÖRÜNCE ÇOK ŞAŞIRDIM'

Olay hakkında açıklamalarda bulunan Polonyalı turist, “Olay aslında çok basit. Çantam ağır olduğu için tren heykelinin içerisine bıraktım. Çantam çok ağır, yaklaşık 20 kilogram. Bu durumun sıkıntı olacağını hiç düşünmedim. Ben Polonyalıyım, arkadaşımla beraber Diyarbakır’a gidiyoruz. Polisleri görünce çok şaşırdım ama çantamı geri aldım” dedi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas Polonya turist lokomotif

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