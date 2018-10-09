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Sivas'ta kar şaşkınlığı! Bir anda bastırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2018 16:39 | Son Güncelleme

Sivas'ın Gürün ilçesinde etkili olan kar yağışı karayolunu beyaza bürüdü.

Malatya- Sivas karayolu Gürün ilçesi Ziyarettepe mevkinde öğleden sonra başlayan sağanak yağış yerini bir süre sonra kar yağışına bıraktı. Mevsimin ilk karı karayolunu kısa sürede beyaza bürüdü.

SÜRÜCÜLER HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Kar yağışına sürücüler hazırlıksız yakalandı. Ekim ayında yağan karı sürücüler şaşkınlıkla karşılarken, kar yağışı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
nasıl bir memleketsin sivas 5 mayısta da kar yağar mı? sivasa yağar bu adamlar kışın doğalgaz ödeyecek ver ak partiye oyu ödeyin akkoyunlar sizi
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