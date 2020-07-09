Sivas'ta köyün içine giren ayı şaşırttı

İlçeye bağlı Bulhasan köyü yakınlarında dün akşam aracıyla seyreden Erkan Ceylan, köy içlerine kadar inen ayı ile karşılaştı. Araçtan korkan ve yolda uzun süre koşan ayıyı görüntüleyen Erkan Ceylan, şaşkınlığını gizleyemedi. Uzun süre aracın önünde koşan ayı, bir süre sonra gözden kayboldu. Daha önce de birkaç kez ayıların köy içerisinde görüldüğü öğrenildi.

Ceylan bölgede her yaz yaban hayatı ile karşılaştıklarını belirterek, "Bu yaz artık ayılar köyün içine kadar inmeye başladı. Köy halkı olarak vahşi yaşamla barışık insanlarız. Ben yaban hayatı gördüğümde çok mutlu oluyorum. Köye gelen ayılar ilk başta bizim ve komşularımızın arılarını devirdiler. Köyün içindeki çöpleri karıştırmaya başladılar. Yavrularıyla beraber geliyorlar. Bizim çocuklarımız yolda geziyor. Bu nedenle tedirginiz. Hayvanın insanlara yanlışlıkla zarar vermesinden biraz tedirginiz" dedi.

DHA

