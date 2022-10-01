Sivas'taki 'Z yokuşu' köylüyü canından bezdirdi! 'Seçimde kimseden oy yok'

Sivas merkeze yaklaşık 40 kilometre uzaklıktaki Gazi köyünün girişinde bulunan dik viraj köylüyü canından bezdirdi. İsmini şeklinden alan “Z yokuşu” yaşanan kazalar ve diğer problemler nedeniyle adeta sürücülerin kâbusu oldu. Yük taşımacılığı yapan kamyonlar ve uzun araçlar bu yola girmek istemiyor, giren araçlar ise virajda kalıyor. Keskin ve dik virajlar kış aylarında ise kullanılmaz hale geliyor. Köy sakinleri yolun güzergahının değiştirilip virajlardan kurtulmak istiyor.

Siyasi partililerin sadece seçim arifesinde köylerini hatırladıklarını belirten köy sakinleri, her gelen siyasi partilinin yolun düzeltilmesi için söz verdiğini fakat seçim bittikten sonra verilen sözlerin unutulduğunu söyledi. Bunun üzerine köylüler ortak karar alarak verilen sözlerin yerine getirilmediği sürece seçimlerde oy kullanmayacaklarını açıkladılar.

“HİÇ KİMSENİN OY KULLANMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Ahmet Yiğit, yol yapılana kadar kimsenin oy kullanmasına izin vermeyeceklerini söyleyerek, “Bu köyün bitmeyen çilesi olan Z veya ölüm yokuşu denen bir yokuş var. Burada şehirden gelen inşaat kamyonları bu yokuşun başına geldiği zaman aşağıya inme şansları yok. Gelen adam malzemesi ile geri dönüyor. Hem köylü mağdur oluyor hem de gelen malzemeciler mağdur oluyor. Bu yolun biraz daha aşağısında sola doğru bir virajımız var. Orası dört beş metre aşağı alınırsa biz bu ölüm yokuşundan kurtulacağız. Hem de yolun adını düzgün yol olarak kullanacağız. Köylüler ile bir karar aldık. Her seçim zamanı bütün siyasi partiler köyümüze gelip 'var mı bir isteğiniz' diye soruyorlar. Köylüler bu yolu gündeme getirince hepsi söz veriyor ama seçim bitti mi her şey bitiyor. Bu seçimde hangi parti olursa olsun hiçbir partinin köyümüzde konuşmasına müsaade etmeyeceğiz. Hiç kimsenin oy kullanmasına izin vermeyeceğiz” dedi.

“KIŞIN TAŞIMALI EĞİTİME ÇOCUKLARIMIZ ZORLANIYOR”

Celal Keskin, öğrencilerin kış aylarında taşımalı eğitim olduğu için bu yolu kullanmak zorunda olduğunu belirterek, “Bu yoldan çok sıkıntımız var. Köyümüze ağır tonajlı araçlar kesinlikle gelemiyor. Bir ihtiyacımız olduğu zaman ihtiyacımızı karşılamıyoruz. Okulda taşımalı eğitim sistemi var. Çocuklarımız kışın gidip gelirken zorlanıyor. Siyasi partiler 5 yılda bir köyümüzü hatırlayıp geliyorlar geldiklerinde yalan yanlış söz veriyorlar. O söz de verdikleri ile kalıyor. Eğer bu yolumuz bizim düzeltilmezse hiçbir siyasi parti bizim köyümüze gelmesin” şeklinde konuştu.

(İHA)

