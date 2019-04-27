Sivas'ta, Afgan kadın polislerin mezuniyet heyecanı

Törende konuşan Afganistan İçişleri Bakan Yardımcısı Abdul Saboor Qani, 7'nci dönem Afgan polislerin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Burada yetişen polisler, gerçekten güzel işlere imza atıyorlar. İşi her zaman ehline vereceğiz. Bu dönem, son dönem değil, işbirliğimiz devam edecek. Şu bizim için çok önemli, bu zalimler bize saldırıyorlar, burada sizin sorumluluğunuz çok büyük, bu durumlara siz müdahale edeceksiniz. Bu hassas dönemde çok kritik görevler alacaksınız. Önümüzde bir seçim var. Bu seçimlerde de siz görev alacaksınız. Afgan halkı barış istiyor. Savaşı bitirmek için emek harcayanlara ve dost ülke Türkiye'ye teşekkür ediyoruz" dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan ise iki ülke arasında köklü bağlar bulunduğunu belirterek, "Asya coğrafyasında birbirine uzak gibi gözüken Afgan halkı ile Türk halkı dost ve kardeş bir halktır. Yüzyıllar önce kurduğumuz, gönül dostluğumuz, 100 yıl sonra da devam edecektir. Bu iki halk, kültürel inanç ve duygusal yönden birbirlerine bağlıdır. Artık bizim Afganistan'da toplam 3 bin 520 gönüllü medeniyet elçimiz var. Sivas'tan gittikleri zaman kardeşliğimizden bahsedecekler. Polis teşkilatları bulundukları ülkelerin halkının emniyetini ve huzurunu temin etmede son derece önemli görev üstlenmektedirler. Biz Türk halkı olarak Afgan halkının barış ve huzura kavuşmasını cani gönülden arzu ediyoruz. Burada eğitilen polis teşkilatı mezunları kendi ülkelerinde barışa, huzura hizmet edeceklerdir" ifadelerini kullandı.