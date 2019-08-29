HABER

Sivas’ta HES kanalı patladı: Yol sular altında kaldı, yaralananlar var (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 01:54 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Koyulhisar ile Suşehri ilçeleri arasındaki D 100 karayolu yakınından geçen Kelkit Çayı üzerindeki Hidro Elektrik Santralı'na (HES) su aktarılan kanalının patlaması üzerine bölge sular altında kaldı.

Sivas’ta HES kanalı patladı: Yol sular altında kaldı, yaralananlar var (1)

Hüsnü Ümit AVCI / SİVAS,(DHA) - SİVAS'ın Koyulhisar ile Suşehri ilçeleri arasındaki D 100 karayolu yakınından geçen Kelkit Çayı üzerindeki Hidro Elektrik Santralı'na (HES) su aktarılan kanalının patlaması üzerine bölge sular altında kaldı. Bu sırada yoldan geçen 5 otomobil ile bir TIR suyun oluşturduğu taşkında sürüklenerek devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve kurtarma ekibi sevk edildi. Olay sonucu ilk belirlemelere göre, yaralananlar olduğu öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Sivas’ta HES kanalı patladı: Yol sular altında kaldı, yaralananlar var (1)Sivas’ta HES kanalı patladı: Yol sular altında kaldı, yaralananlar var (1)Sivas’ta HES kanalı patladı: Yol sular altında kaldı, yaralananlar var (1)Sivas’ta HES kanalı patladı: Yol sular altında kaldı, yaralananlar var (1)

PARTNERCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandıCem Yılmaz ile Defne Samyeli objektiflere böyle yakalandı
5 aydır kayıp şahsın ormanlık alanda cesedi bulundu5 aydır kayıp şahsın ormanlık alanda cesedi bulundu
İzmir'de otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralıİzmir'de otomobil ağaca çarptı: 3 ölü, 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Memur zammı belli oldu

Memur zammı belli oldu

Çavuşoğlu'ndan kritik F-35 açıklaması!

Çavuşoğlu'ndan kritik F-35 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

ABD'den flaş Türkiye ve S-400 açıklaması!

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Diagne müjdesi! Müthiş teklif!

Diagne müjdesi! Müthiş teklif!

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

Davutoğlu canlı yayında soruları yanıtladı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Maltepe'de motokurye feci şekilde hayatını kaybetti

Motokurye feci şekilde hayatını kaybetti!

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.