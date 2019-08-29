Sivas’ta HES santralindeki su kanalı patladı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesindeki HES Santralindeki kanal patladı. Olay sonrası D-100 karayolu sular altında kaldı. Patlama sonrası gelen sel suları 2 aracı sürükledi. Araçlarda bulunan 6 kişi çevredeki vatandaşların ve ekiplerin müdahalesi ile kurtarıldı. Yaralılar Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Koyulhisar ilçesinde bulunan HES santralinde saat 23.30 sularında henüz nedeni öğrenilemeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Su borusundaki patlama sonrası D-100 karayolu sular altında kaldı. Gelen sel suları belediyeye ait bir çöp kamyonunu ve 1 otomobili sürükledi. Araçların içinde mahsur kalan 6 kişi vatandaşların ve ekiplerin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar Ensar Kula(35), Nusret Kula(31), Aydanur Kula(15), Nafiye Kula(59), Ezgi Kula(9) ve Belediye işçisi Müslüm Çelik(66) Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Ekiplerin sel nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor.

Patlama sonrası olay yerine gelen ve incelemelerde bulunan Vali Salih Ayhan, "Emin olmak için teknik tüm imkanlar kullanılmaktadır. Bütün gayretimiz burada hiçbir canlının mahsur kalmaması. Bunun için termal kameralarla saha taraması yapılmaktadır" ifadelerini kullandı. Koyulhisar Belediye Başkanı Osman Epsileli,"Yukarıkale mevkiinde HES patlaması sonrası büyük bir felaket geçirdik. Bildiğimiz kadarıyla 3 aracımız sürüklendi, 6 vatandaşımız da yaralı olarak kurtarıldı. Kapanan yolun sabaha karşı açılacağını düşünüyoruz" dedi.

Vali Salih Ayhan, olay yerindeki incelemelerinin ardından hastanede bulunan yaralıları ziyaret etti.



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