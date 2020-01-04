Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, H.K. (26) yönetimindeki 06 YVK 34 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolu Sipahi köyü yakınlarında, A.F'nin (65) kullandığı 23 AAH 435 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.K. (22) ve A.K. (54) yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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