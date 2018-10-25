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Sivas'ta 'kar' yağışı ve 'tipi' ulaşımı etkiledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 22:14 | Son Güncelleme

SİVAS'ta, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Tokat karayolunda araçlar mahsur kaldı.

Sivas'ta 'kar' yağışı ve 'tipi' ulaşımı etkiledi

Hüsnü Ümit AVCI-İrfan ÖZŞEKER/YILDIZELİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ta, akşam saatlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle Tokat karayolunda araçlar mahsur kaldı.
Sivas'ta sabah başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kente mevsimin ilk karı düşerken Sivas-Tokat Karayolu üzerinde bulunan 1650 rakımlı Çamlıbel geçidinde ise ulaşım olumsuz etkilendi. Bölgedeki kar yağışı ve tipi sürücülere zor anlar yaşatırken, bazı yüksek tonajlı araçlar da yolda kaldı. Yolda kalan TIR'ların kurtarılması için çalışma başlatıldı. Kar lastiği bulunan araçların kontrollü şekilde geçişine izin verilirken, karayolu ekipleri ise tuzlama ve kar küreme çalışması yaptı. Bölge Trafik ekipleri ağır tonajlı ve kış lastiği olmayan araçları Yıldızeli ilçesinde bekletmeye başlattı. Yolda kalan bazı sürücüler ise lastiklerine zincir takmaya çalıştı. Kar yağışı ve tipi bölgedeki etkisini sürdürüyor.

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Sivas'ta 'kar' yağışı ve 'tipi' ulaşımı etkilediSivas'ta 'kar' yağışı ve 'tipi' ulaşımı etkilediSivas'ta 'kar' yağışı ve 'tipi' ulaşımı etkilediSivas'ta 'kar' yağışı ve 'tipi' ulaşımı etkiledi

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