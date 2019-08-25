Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Turgay Atmaca (51) idaresindeki 58 LE 248 plakalı otomobil, Sivas-Malatya kara yolunun Yenikarasihar kavşağında kontrolden çıkarak karşı şeride devrildi.
Bariyerlere çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Atmaca, kızları Dilara Atmaca ve Birgül Bacak ile torunu Ahmet Eymen Bacak yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla Sivas ve Ulaş'taki hastanelere kaldırıldı.
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