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Sivas'ta oy sayımı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 17:09 | Son Güncelleme

SİVAS'ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için oy verme işlemi tamamlandı.

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için oy verme işlemi tamamlandı. Saat 16.00 itibariyle sandıkların kapanarak oyların sayımına geçildi.

Sivas'ta, sabah saat 07.00'da başlayan 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi için kurulan 1762 sandıkta oy verme işlemi saat 16.00 itibariyle tamamlandı. Sabah saatlerinden itibaren yoğun bir katılımın gözlendiği seçimlerde oy verme işleminin tamamlanmasıyla birlikte, görevliler oyların sayımına başladı.

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