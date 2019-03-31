Sivas’ta oy verme işlemi başladı

Sivas’ta Yüksek Seçim Kurulu’nun (YKS) belirlemiş olduğu oy verme saati 07.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.

Sivas’ta mahalle idareler seçimi için oy verme işlemine başladı. İlk saatlerde sandık başına gidenlerin sayısı az oldu. Oy vermek için erken davrananlar ise demokrasi ve istikrar için oy vermekte acele ettiklerini söyledi. 436 bin 319 seçmen bulunan Sivas’ta oy verme işlemi için 2 bin 258 sandık kuruldu. 250 bin 77 seçmeni bulunan il merkezinde belediye başkanlığı için 229 bin 146 seçmenin 697 sandıkta oy kullanması bekleniyor.

