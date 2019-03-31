HABER

Sivas’ta oy verme işlemi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.03.2019 09:07 | Son Güncelleme

Sivas’ta Yüksek Seçim Kurulu’nun (YKS) belirlemiş olduğu oy verme saati 07.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.Sivas’ta mahalle idareler seçimi için oy verme işlemine başladı.

Sivas’ta Yüksek Seçim Kurulu’nun (YKS) belirlemiş olduğu oy verme saati 07.00 itibariyle oy verme işlemi başladı.
Sivas’ta mahalle idareler seçimi için oy verme işlemine başladı. İlk saatlerde sandık başına gidenlerin sayısı az oldu. Oy vermek için erken davrananlar ise demokrasi ve istikrar için oy vermekte acele ettiklerini söyledi. 436 bin 319 seçmen bulunan Sivas’ta oy verme işlemi için 2 bin 258 sandık kuruldu. 250 bin 77 seçmeni bulunan il merkezinde belediye başkanlığı için 229 bin 146 seçmenin 697 sandıkta oy kullanması bekleniyor.

PARTNEREvsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!Evsiz kalan ünlü yıldız yarı çıplak kamp yaparken yakalandı!
Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’te oy verme işlemi başladıEskişehir, Kütahya ve Bilecik’te oy verme işlemi başladı
Antalya'da seçmen sandık başına gittiAntalya'da seçmen sandık başına gitti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dünyanın konuştuğu adam!

Dünyanın konuştuğu adam!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

Trump talimatı verdi! 3 ülkeye kötü haber!

'Survivor'ın kaderi değişecek'

'Survivor'ın kaderi değişecek'

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

G.Saray'ın yıldızına devlet yasal işlem başlattı!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

Binlerce kişi tahliye edildi! Kontrol altına alınamıyor!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

ABD'den flaş yaptırım tehdidi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Polis otosunda tecavüz! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

Yer: Ankara AŞTİ! Karısını kucaklayıp...

AK Partili genci rencide etmek istedi!

AK Partili genci rencide etmek istedi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Bursa'da otomobil elektrik direği ve bahçe çitine çarptı: 2 yaralı

Ortalığı savaş alanına çevirdi! 3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

3 araca çarptı ardından büfeyi parçaladı!

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

'Batık kent' Savaşan köyü cazibe merkezi oluyor

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Başkent'te gece yarısı feci kaza: Yaralılar var

Gece yarısı korku dolu anlar! Mahalleli sokağa döküldü!

Mahalleli panikle sokağa fırladı! Korku dolu anlar!

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

45 günlük Zeynep bebeğin kahreden ölümü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.