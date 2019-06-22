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Sivas’ta şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2019 19:23 | Son Güncelleme

Sivas’ta etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Sivas’ta şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi

Sivas’ta etkili olan şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi.

Sivas’ta akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz yönde etkiledi. Aniden bastıran yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bir çok kişi ıslanmamak için saçakların altına sığınırken yağan yağmura aldırış etmeden yağmur altında yürüyenler de dikkat çekti. Esentepe Mahallesi’nde mazgalların tıkanması sonucu Hayri Sığırcı Caddesi göle döndü. Olası kazaların önüne geçmek için cadde trafiğe kapatıldı. Yağmurun dinmesi ile sular çekildi, hayat normale döndü.

Sivas’ta şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi

Sivas’ta şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi

Sivas’ta şiddetli yağış caddeleri göle çevirdi

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