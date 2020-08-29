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Sivas’ta traktör devrildi, 2 kardeş hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2020 18:34 | Son Güncelleme

Sivas’ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.Edinilen bilgiye göre kaza, Suşehri ilçesi Çitlice köyü yakınlarında meydana geldi.

Sivas’ta traktör devrildi, 2 kardeş hayatını kaybetti

Sivas’ın Suşehri ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kardeş hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Suşehri ilçesi Çitlice köyü yakınlarında meydana geldi. Muhammet Y. (16) idaresindeki 49 AV 037 plakalı traktör Çitlice köyü yol ayrımında henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Kazada, Muhammet ile kardeşi Elanur Y. (15) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada diğer kardeşi S.Y ve kuzeni V.Y. (7) yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

Sivas’ta traktör devrildi, 2 kardeş hayatını kaybetti

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