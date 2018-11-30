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Sivas'ta uyuşturucu operasyonunda 9 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.11.2018 15:38 | Son Güncelleme

SİVAS'ta polis ekiplerince uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen üç operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta polis ekiplerince uyuşturucu satışı yapan kişilere yönelik gerçekleştirilen üç operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan şüphelilere yönelik kent merkezinde ve Hafik ilçesinde üç operasyon düzenledi. Operasyonlarda toplam 19 kilo 150 gram toz esrar ile 8 kilo 700 gram kubar esrar ele geçirildi, B.S., T.Ç., F.K., M.G., H.P., M.A., N.Ç., S.K. ve A.K. gözaltına alındı. Şüphelilerden dün adliyeye sevk edilen N.Ç., M.A., H.P., S.K. ve A.K. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.S., T.Ç., F.K., M.G. ise bugün adliyeye sevk edildi.

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