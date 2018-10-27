Sivas'ta yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.
İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Kızıldağ eteklerinde bulunan Ortaköy'e ait yaylanın yolu aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kapanınca 5 kişi yaylada mahsur kaldı.
Cep telefonlarıyla köydeki yakınlarına durumu bildiren yaylacıların kurtarılması için çalışma başlatıldı.
İş makineleriyle bölgeye hareket eden Akıncılar İlçe Özel İdare ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yayla yolunu açarak köylülere ulaştı.
Köylüler, hayvanlarını traktörlere bindirerek Ortaköy'e döndü.
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