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Sivas'ta yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2018 12:10 | Son Güncelleme

Sivas'ta yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Akıncılar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolu kapanan yaylada mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı.

İlçeye 30 kilometre uzaklıktaki Kızıldağ eteklerinde bulunan Ortaköy'e ait yaylanın yolu aniden bastıran kar yağışı nedeniyle kapanınca 5 kişi yaylada mahsur kaldı.

Cep telefonlarıyla köydeki yakınlarına durumu bildiren yaylacıların kurtarılması için çalışma başlatıldı.

İş makineleriyle bölgeye hareket eden Akıncılar İlçe Özel İdare ekipleri, yaklaşık 2 saat süren çalışmanın ardından yayla yolunu açarak köylülere ulaştı.

Köylüler, hayvanlarını traktörlere bindirerek Ortaköy'e döndü.

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Anahtar Kelimeler:
Akıncılar kar yağışı mahsur Sivas yayla

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