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Sivas'ta yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2018 06:59 | Son Güncelleme

Sivas'ta yolcu otobüsü hafif ticari araçla çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Kangal ilçesinde bir yolcu otobüsünün hafif ticari araçla çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 61 S 0758 plakalı otobüs, Kangal-Hekimhan karayolu Alacahan köyü yakınında 63 E 7836 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Trabzon-Malatya seferini yapan Turay Turizm'e ait yolcu otobüsünün karıştığı kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye çok sayıda İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kangal Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayda ölen ve yaralananların kimlik tespiti için çalışma başlatıldı.

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Alacahan hafif ticari araç Kangal OTOBÜS Sivas trafik kazası yolcu otobüsü

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