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Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 21:44 | Son Güncelleme

Sivas'ta yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü.

Ağrı'dan İzmir'e giden Metin Akın yönetimindeki 46 EU 266 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan karayolunun Zara ilçesi Tödürge Gölü yakınlarında Rasim Toksoy'un (62) kullandığı 58 FU 816 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Toksoy'un cenazesi otopsi işlemleri için Zara Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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