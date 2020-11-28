HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın görevinden istifa etti

Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın görevinden istifa etti

28.11.2020 15:26 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın görevinden istifa etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Belediye Başkanı Şehmus Aydın, sağlık sorunları gerekçesiyle görevinden istifa etti.

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Siverek Belediye Başkanı Şehmus Aydın'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek görevinden ayrılmak için dilekçesini kendilerine sunduğunu belirtti.

Söz konusu istifa dilekçesinin bugün itibariyle işleme alındığını aktaran Erin, şunları belirtti:

"Konuyla ilgili İçişleri Bakanlığımızın da bilgileri var. Bundan sonraki süreçte belediye başkanı istifasını verdiği için 1. başkan vekili süreç tamamlanıncaya kadar vekaleten belediye başkanlığına bakacak. Bugün tarihi itibariyle biz meclisi Valilik olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu'na göre 10 gün içerisinde toplantıya davet edeceğiz. Bir aksilik olmazsa perşembe günü meclis toplanmış olacak ve meclis kendi içerisinde Belediye Kanunu'nun seçim usulünü işletmesi suretiyle belediye başkanı seçimi gerçekleştirecek. Hayırlara vesile olmasını diliyoruz, Şehmus Başkana da Siverek'e yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine teşekkür ediyoruz, sağlık ve afiyet diliyoruz."

Kaynak: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdiGökyüzünde arbede! Yolcular ve futbolcular birbirlerine girdi
Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir haftaKritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta
Astsubay alımları ne zaman?Astsubay alımları ne zaman?

En Çok Okunan Haberler

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Sibel Tüzün Ankara Anlaşması'yla Londra'ya yerleşti!

Yer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılar

Yer: Beyoğlu! Gecenin bir vakti böyle basıldılar

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Koronavirüsü yendi, gittiği markette hayatının şokunu yaşadı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Dünyada tekti! 'Bana göre değil' diyerek bıraktı

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Büyük fay hattı üzerindeki ilimiz için deprem ve tsunami uyarısı

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

Bilim Kurulu üyesi: Daha sert tedbirler devreye sokulabilir

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 26 Kasım koronavirüs tablosu

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Türkiye ile Katar arasında 10 anlaşma imzalandı

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

Ekrem İmamoğlu ile taksiciler arasında gerginlik

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

İkramiye isabet eden kuponunu çalmıştı! Flaş gelişme

Diğer Haberler

Prof. Dr. İsmail Cinel'den kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

Kritik koronavirüs açıklaması: Bu hafta çok korkmamız gereken bir hafta

İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi

İstanbul'da koronavirüs definleri görüntülendi

CHP’li Veli Ağbaba koronavirüse yakalandı

Veli Ağbaba koronaya yakalandı

Kayıp gencin cesedi ormanlık alanda bulundu! Babadan yürek yakan feryat

Kayıp gencin cesedi ormanlık alanda bulundu! Babadan yürek yakan feryat

İstanbul'da yapı tarama testi başvurusunda büyük artış! Başı bu ilçeler çekiyor

İzmir depreminden sonra İstanbul'daki başvurularda büyük artış

Aydın'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Aydın'da 3.1 büyüklüğünde deprem

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.