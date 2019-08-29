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Siverek’te mahkumlar temiz bir çevre için temizlik yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2019 14:47 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Denetimli Serbestlik Hükümlüleri ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ kapsamında çevre temizliği yapıldı.Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Siverek’te denetimli serbestlikten yararlanan 15 hükümlü, Siverek Cumhuriyet Savcısı Selim Tan ile birlikte Şehit Suat Aloğlu Mesire Alanında çevre temizliği yaptı.Sabah erken saatlerinde mesire alanına gelen hükümlüler ile Cumhuriyet Savcısı Tan, tırmık, kürek ve süpürgelerle mesire alanının temizliğini yaptı.

Siverek’te mahkumlar temiz bir çevre için temizlik yaptı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Denetimli Serbestlik Hükümlüleri ‘Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi’ kapsamında çevre temizliği yapıldı.
Adalet Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı iş birliğinde düzenlenen "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapsamında Siverek’te denetimli serbestlikten yararlanan 15 hükümlü, Siverek Cumhuriyet Savcısı Selim Tan ile birlikte Şehit Suat Aloğlu Mesire Alanında çevre temizliği yaptı.
Sabah erken saatlerinde mesire alanına gelen hükümlüler ile Cumhuriyet Savcısı Tan, tırmık, kürek ve süpürgelerle mesire alanının temizliğini yaptı. Mesire alanının temizliği sonrasında Siverek Belediyesi tarafından Denetimli Serbestlikten yararlanan hükümlülere kahvaltı verildi. Siverek İlçe Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkanı Şeyhmus Aydın, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Sevgili ile Cumhuriyet Savcısı Selim Tan hükümlülerle kahvaltıda bir araya gelerek, bir müddet sohbet etti.
Siverek Cumhuriyet Savcısı Selim Tan yaptığı açıklamada, “Bugün Türkiye’de eş zamanlı olarak 81 ilimizde Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüz bünyesinde çalışan, kamu yararına cezasını infaz eden hükümlüler ile park ve bahçelerimizin temizliğini gerçekleştirdik. Yaz tatilinin başlamasından beri bakanlığımız ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında yapılan görüşmelerden sonra okullarımızın temizlik işlerini de yaptık. Bu güne kadar 7 okulun temizliğini yaptık. Bu sayıyı 15’e çıkarmayı hedefliyoruz. Tüm bu yaptığımız çalışmalarımızda ki amaç, Denetimlik Serbestlik Müdürlüğümüz bünyesinde cezasını infaz etmekte olan hükümlülerin topluma uyumlarını ve entegrasyonlarını sağlamaktır” dedi
Uzun yıllar cezaevinde yattığını ve denetimli serbestlikten yararlanarak, topluma uyum sağladığını söyleyen Orhan Uzunalan,” Şimdi kamuya yararlı işlerde çalışıyorum. Bu sayede hayata alışıyoruz, işe alışıyoruz. Burada arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. Bazen okullarda, bazen park bahçelerde temizlik yapıyoruz. Devletimizden Allah razı olsun” diye konuştu.
Denetimli serbestlikten yararlanan Fehmi Gez ise, savcıyla birlikte bugün fidanlıkta çevre temizliği yaptıklarını belirterek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Siverek’te mahkumlar temiz bir çevre için temizlik yaptı

Siverek’te mahkumlar temiz bir çevre için temizlik yaptı

Siverek’te mahkumlar temiz bir çevre için temizlik yaptı

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