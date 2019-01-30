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Siverek’te sel, mahallenin ortasında dere oluşturdu

YAŞAM HABERLERİ  | 30.01.2019 23:08 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde son günlerde yağan sağanak yağış, ilçe merkezinde sele neden olurken, selin vurduğu birçok mahallede bodrum katı dairelerde yaşayan vatandaşların evleri su altında kaldı.İlçenin Esmerçayır Mahallesinde yoğun yağışlara dayanamayan altyapı yetersiz kalırken, mahalle içinde bir buçuk metre derinlikte dere yatağı oluştu.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde son günlerde yağan sağanak yağış, ilçe merkezinde sele neden olurken, selin vurduğu birçok mahallede bodrum katı dairelerde yaşayan vatandaşların evleri su altında kaldı.
İlçenin Esmerçayır Mahallesinde yoğun yağışlara dayanamayan altyapı yetersiz kalırken, mahalle içinde bir buçuk metre derinlikte dere yatağı oluştu. Daha öncede bu bölgenin dere yatağı olduğunu söyleyen mahalle sakinleri, Belediye tarafından altyapı yapılırken, gelişi güzel su buraları konarak kapatıldığı ve yağmurun yağmasıyla birlikte, derenin tekrardan açıldığını belirtti.
Milyarlarca para harcanarak yapılan altyapının yetersiz kalışına ve ortaya çıkan zarara tepki gösteren mahalle sakinleri, tüm bu zararların vatandaşın cebinden çıktığını söyledi.
Kırk yıldır Esmerçayır Mahallesinde yaşadığını söyleyen Mehmet Ali Akbulut,” Şuanda dere oluşan yerde, eskidende Esmerçayır deresi diye bir dere vardı, annem burada yün yıkardı. Bu mahalle geliştiğinde, belediye buranın altyapısına hiç bir şey yapmadı. Buranın gerçek ıslahı için birçok yere başvurduk, yetkililer geldi incelemelerde bulundu ve buranın açık bir kanal projesiyle çözeme kavuşabileceğini söylediler. Ama o yalnızca sözde kaldı, hiçbir çalışma yapılmadı. Geçen yıl bu mahallenin altyapısı yapılırken, müteahhid kendi işini tamamlamak için bu dereye su boruları döşenerek kapattı. Yani buraya bir ızgara atılması gerektiğini bile düşünmediler. Oysa burası her yıl taşan ve sel felaketine neden olan bir yer. En son geçtiğimiz gün yağan yağış nedeniyle burası yine taştı ve mahallede bulunan birçok bodrum sel altına kaldı, buradan taşan sel çarşı merkezine kadar gitti. Bu kadar yapılan masraf boşa gitti. Bu masraflar hepsi bizim vergilerden kesilerek yapılıyor. Yazık yani” dedi
Mahallede ulaşımı zorlayan, onlarca binanın girişini kapatan ve büyük yarıklar oluşturan selin sebep olduğu zararın büyük olduğu ve mahalle içinde oluşan dereninde özelikle okula giden çocuklar için tehlike arz ettiği belirtildi.

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