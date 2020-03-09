Sıvı temas eden telefonu kurtarmak için uygulamanız gereken 4 adım!

Telefonunuzu pirinç dolu kaseye koymayın. Çoğu kullanıcı için iyi bilinen bir taktik, telefonun nemini emmek için bir pirinç kasesine konulduğu “pirinç hilesini” denemektir. Bu teori ile ilgili birkaç problem var. Pirinç bir miktar nemi emebilir, ancak telefondaki her alana, özellikle daha küçük noktalara ulaşamayacaktır. Suyun çoğunluğu gitmiş olsa da, telefonunuzda ulaşılamadığı için kalan su damlaları konusunda başarısız olma ihtimali var. Ek olarak, telefona nişasta ve toz ekleyebilirsiniz, ancak bu da daha fazla hasar verebilir.