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Sıvı temas eden telefonu kurtarmak için uygulamanız gereken 4 adım!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 09.03.2020 17:18 | Son Güncelleme

Telefonların sıvıyla teması olduğunda yapılan ilk işlemlerin telefonunuza ciddi etkileri oluyor. Kullanıcılar, içgüdüsel olarak paniğe kapılıp birçok hata yapıyor. İşte, sıvıyla temas eden telefonları hayata döndürmek için kullanıcıların yapması ve yapmaması gereken 4 şey.

Sıvı temas eden telefonu kurtarmak için uygulamanız gereken 4 adım!

Günümüzde birçok kişinin yanından ayırmadığı telefonların en azılı düşmanı su olarak görülüyor. Telefonun sıvıyla temas etmesi durumunda ise kullanıcıların paniğe kapılması ile birlikte hatalar zinciri oluşuyor. Örneğin, kullanıcıların böyle bir durumda cihazlarını saç kurutma makinesi ile hızlıca kurutmaya çalışması en yaygın hata.

Telefonunuz sıvıyla temas ettiğinde yapmanız gerekenler:

  • Telefonunuzu sudan hemen çıkarın. Telefonunuz suyla temas ettiğinde yapılacak ilk şey, hemen sudan çıkarmaktır. Su altında ne kadar az zaman harcanırsa, genel olarak o kadar az hasar görüyor.

  • Telefonunuzu hemen kapatın ve açmayın. Telefonunuz ıslandıktan sonra yapılacak en önemli işlemlerden biri, telefonu kapatmak ve tekrar açmaya çalışmamaktır. Çünkü telefonunuz çalışıyor gibi görünüyor olsa da bunun yanlış bir güvenlik durumu olduğunu düşünmeniz gerekiyor.

  • Bataryayı, SD kartı ve SIM kartını çıkarın. Bir sonraki adım, elektriksel hasar olasılığını ortadan kaldırmak için telefondan batarya, SD kart ve SIM kartı gibi diğer parçaları çıkarmak olmalıdır. Bu, telefonunuza içerideki parçalar olmadan kuruma şansını verir. Aynı zamanda verilerinizin kaybolmasını önlemek için size de bir şans verir.

  • Telefonunuzu havlu ile kurutun. Son olarak, telefonunuzu bir havlu veya yumuşak bir bezle hafifçe kurutmaya çalışın. Daha fazla nem emebilirseniz, telefonun kuruma şansını artırırsınız.

    • Bunları yapmayın:

    • Telefonunuzu açmaya çalışmayın. Su ile temas ettikten sonra cihazı açmaya çalışmayın. Su hasarının devam etmesinden sonra telefonunuzu açmak, kısa devreye neden olur ve dahili parçaların korozyonu hızlanır.

    • Telefonunuzu pirinç dolu kaseye koymayın. Çoğu kullanıcı için iyi bilinen bir taktik, telefonun nemini emmek için bir pirinç kasesine konulduğu “pirinç hilesini” denemektir. Bu teori ile ilgili birkaç problem var. Pirinç bir miktar nemi emebilir, ancak telefondaki her alana, özellikle daha küçük noktalara ulaşamayacaktır. Suyun çoğunluğu gitmiş olsa da, telefonunuzda ulaşılamadığı için kalan su damlaları konusunda başarısız olma ihtimali var. Ek olarak, telefona nişasta ve toz ekleyebilirsiniz, ancak bu da daha fazla hasar verebilir.

    • Telefonunuzu kedi kumu ya da silika jel içine koymayın. Bu çözümler sadece geçicidir ve telefonunuzu nihai arızalardan kurtarmaz. Çalışmalar, telefonunuzu sadece hava ile kendi kendine kurumaya bırakmanın daha fazla su çıkardığını gösteriyor.

    • Kurutma makinesini kullanmayın. Cihazı kuruturken saç kurutma makinesi gibi herhangi bir ısı kaynağı kullanmaktan da kaçının. Bunlar yalnızca telefonunuzu aşırı ısıtırken, suya ve elektrik sorununa ısıyı da ekleyerek bileşenlere zarar verir.

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