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Sivil Toplum Örgütlerinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.10.2019 16:29 | Son Güncelleme

ANKARA'da, Türkiye- AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı'nı oluşturan sivil toplum kuruluşları, Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklamasında bulundu.

Sivil Toplum Örgütlerinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

Arda ERDOĞAN- Celal ATALAY, (DHA)- ANKARA'da, Türkiye- AB Karma İstişare Komitesi (KİK) Türkiye Kanadı'nı oluşturan sivil toplum kuruluşları, Fırat'ın doğusunda yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na destek açıklamasında bulundu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Uluslararası camiayı teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz" dedi.
KİK Türkiye Kanadı'nı oluşturan sivil toplum kuruluşları temsilcileri, Barış Pınarı Harekatına destek amacıyla TOBB İkiz Kuleler'de bir araya geldi. Toplantıda, Türkiye Barolar Birliği (TBB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (HAK-İŞ), Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN), Türkiye Emekliler Derneği, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (KAMU-SEN), Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) temsilcileri hazır bulundu.
'HAREKAT ULUSLARARASI HUKUKA UYGUNDUR'
Burada ortak basın açıklamasını, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. Hisarcıklıoğlu, Barış Pınarı Harekatı’nın amacının Türkiye'nin sınırlarının güvenliğini sağlamak ve bölge için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu bildirdi. Hisarcıklıoğlu, devletin aldığı bu kararı desteklediklerini belirterek, "Zira, Türkiye uluslararası kurullardan doğan hakkını kullanmıştır. Barış Pınarı Harekatı evrensel hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Terörle Mücadele Kararları ile Birleşmiş Milletler (BM) sözleşmesinde yer alan meşru mücadele hakkı çerçevesinde başlatılmıştır. Suriye'nin toprak bütünlüğüne, egemenliğine ve siyasi birliğine saygı gösterilmektedir. Dolayısıyla bu harekat meşrudur ve uluslararası hukuka da uygundur. Ülkemiz özellikle Fırat doğusunda sınır ötesinde konuşlu terör örgütü unsurlarınca son 2 yılda 100’ün üzerinde tacize maruz kalmıştır. Herkes artık şunu çok iyi görmektedir ki, masum insanları katleden ve ülkemiz güvenliğine açık tehdit oluşturan terör gruplarına sessiz kalmamız beklenemez. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlayıp, devam eden tüm bu operasyonlarıyla Türkiye terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü cevabı vermektedir" dedi.
'BİZİM TARAFIMIZ HUZURDUR'
Hisarcıklıoğlu, harekatta sivillerin ve masumların korunmasına azami dikkat gösterildiğini, bunu hem Fırat Kalkanı hem de Zeytin Dalı harekatlarında gösterdiklerini söyledi. Hisarcıklıoğlu, "Bizler Türkiye olarak yıkmaktan, yakmaktan yana hiç olmadık, olmayacağız da. Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir. Türkiye’nin terörle mücadeleye dönük çabaları, etnik ve dini temizlik de dahil olmak üzere insanlığa karşı işlenen suç niteliğindeki PKK/PYD/YPG ve DEAŞ eylemleri nedeniyle yerlerinden edilmiş Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye’nin toprak bütünlüğünün ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Bu nedenle Türkiye’nin başlattığı her harekat, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklenmektedir" diye konuştu.
'ÜLKEMİZE DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUZ'
Türk Ordusu'nun, 'Selam Türk'ün Bayrağına' şeklinde karşılandığını belirten Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:
"Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz. Son olarak, şunu da herkesin bilmesini istiyoruz: Türkiye ve Türkiye ekonomisine yöneltilen tehditlere Türk milleti, iş dünyası ve sivil toplumu, bir ve beraber olarak en güzel cevabı verecektir. Bu tehditler karşısında bu vatanın her bir ferdi, Türkiye’nin geleceği için daha çok çalışacak, daha çok üretecektir. Gün sessiz kalma değil, milli birlik ruhuyla, bir ve beraber olarak ses verme günüdür."
Hisarcıklıoğlu, harekatta şehit olan asker ve sivil vatandaşlara rahmet, yaralılara geçmiş olsun temennisinde bulundu.

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Sivil Toplum Örgütlerinden Barış Pınarı Harekatı’na destekSivil Toplum Örgütlerinden Barış Pınarı Harekatı’na destek

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