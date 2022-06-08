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Sivilce sandı! Olacakları asla tahmin edemezdi

08.06.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

23 yaşındaki Siobhan Harrison kıyafetlerini giyerken vücudunda yumru olduğunu fark etti. Bu yumruyu sivilce sanan Harrison yumruyu patlatmaya çalıştı. Ancak sivilce sandığı şişkinliğin ölümcül bir tümör olduğunu öğrenerek hayatının şokunu yaşadı.

Sivilce sandı! Olacakları asla tahmin edemezdi

Siobhan Harrison, 2020 Aralık ayında giyinirken göğsünde çıkan şişkinliğin sivilce olduğunu sanarak patlatmaya çalıştı. Ancak bu yol işe yaramadı ve göğsünde bir çürük oluştu. Doktora giden Siobhan Harrison meme kanserine yakalandığını öğrendi. Hastanede ikinci evre üçlü negatif meme kanseri teşhisi konulan Harrison meme kanseri için zorlu bir kemoterapi süreci yaşadı.

KİTLE ZAMANLA BÜYÜMEYE BAŞLADI

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Harrison göğsünde bulunan kitleyi sivilce sanmasını şu şekilde belirtti:
"Görebiliyordum. Göğsümde oldukça yüksekte açıkça görülüyordu, bu yüzden sadece bir sivilce olduğunu düşündüm. Açmaya çalıştım ama bu sadece morarmasına neden oldu. Bir süre gözüm üzerindeydi ve büyüdüğünü fark ettim, ki bunu ağırlaştırdığım için olduğunu düşündüm. Ama beni endişelendirmeye başladı, bu yüzden bir doktor randevusu aldım."

İYİ HUYLU OLMASINI BEKLİYORDUM

Yumrusunun kanser olduğundan şüphelenilen Siobhan biyopsi olmahya gitti. “Sonuçları aldığımda, bunun bir kist veya iyi huylu bir şey olmasını bekliyordum. Endişelenmeme rağmen, yine de çok kötü bir şey olmasını beklemiyordum." Siobhan'ın şokuna göre, kendisine ikinci evre üçlü negatif meme kanseri teşhisi kondu.

GENÇ KADIN SAĞLIĞINA KAVUŞTU

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Siobhan, "Çok üzüldüm. Hızla büyüyordu ve yumru artık 2 cm'nin üzerindeydi" dedi. "Doktorlar ertesi hafta beni ameliyata aldılar, her şey çok hızlı oldu." Siobhan ameliyat ve uzun bir kemoterapi sürecinden sonra sağlığına kavuştu.

YAŞI NEDENİYLE KANSER OLACAĞINI DÜŞÜNMEMİŞTİ

24 yaşında ve sağlıklı olan Siobhan şunları söyledi: "Özellikle benim yaşımda kanser riski altında olduğumu asla düşünmedim. Genç kadınlar da göğüslerinde yumru olup olmadığını kontrol etmeli ve görülen herhangi bir değişiklikte doktora başvurmalılar.”

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Anahtar Kelimeler:
kanser Meme kanseri
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