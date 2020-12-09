Sivilce sandığı şişliği sıkınca tanınmaz hale geldi! Kör ve sağır kalabilir

Filipinler'in Nueva Ecija şehrinde yaşayan Mary Ann Regacho, nedeni belirlenemeyen tuhaf hastalık yüzünden hem görünümü değişti hem de görme ve duyma yetisini kaybediyor.

Geçtiğimiz yıl doğum yapan Mary Ann, doğumdan sonra yüzünde sivilceler çıkmaya başladığını söyledi. Hormonsal bir durum yaşadığını düşünen Mary Ann, burnundaki şişkinliği patlattıktan sonra tüm yüzü şişmeye ve şiddetli bir şekilde ağrı çekmeye başladı.

17 yaşındaki anne yerel basına şunları söyledi:

"Sadece sıradan bir sivilce olduğunu düşündüm, ama o kadar acıtıyordu ki geceleri uyuyamadım. İyileşmek için her şeyi denedim ama hiçbir şey işe yaramadı. Şimdi, yüzümün bir daha asla aynı olmayacağını hissediyorum."

Maddi durumları iyi olmadığı için hastaneye ancak bir sene sonra giden talihsiz genç kadın ve kocasının doktorun verdiği ilaçları karşılayacak paraları yoktu. İnternet üzerinden bir video yayınlayan karı-koca Mary Ann’in iyileşmesi için yardım istiyor.

