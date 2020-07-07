Sivilceden geriye kalan izler nasıl geçer?

Sivilcenin kaşınması ya da sıkılması nedeniyle izler ve lekeler ortaya çıkabilir. Bu iz ve lekeler psikolojik ve fiziksel açıdan huzursuzluk yaratabilir. Sivilceden geriye kalan iz ve lekelerden kurtulmak için iğneli lazer, kimyasal peeling, radyofrekans ya da IPL lazer gibi derinlemesine tedavi eden tıbbi yöntemleri kullanabilirsiniz. Aynı zamanda piyasada sivilce izlerini yok etmek için birçok bakım ürünü ve ilaç da bulunuyor.

Tüm bu kimyasal yöntemlerin yanı sıra; evde hazırlanabilecek doğal bakım maskeleri ile sivilce iz ve lekelerine elveda denilebilir. İşte, sivilce lekelerinden kurtulmak için kullanabilecek bakım kürlerine dair merak edilen bütün detaylar...

SİVİLCE İZLERİNDEN KURTULMAK İÇİN BAKIM KÜRLERİ

Sivilce iz ve lekelerinden kurtulmak için herkesin evinde bulunan malzemeleri kullanarak kolayca bakım kürü hazırlayabilirsiniz.

Gül Suyu + Bal + Şeker + E Vitamini

110 ml gül suyunu, 2 yemek kaşığı bal, 2 yemek kaşığı şeker ve 2 yemek kaşığı E vitamini ile bir kapta karıştırın. Karışıma pamuğu batırarak yüzünüze uygulayın. 5 dakika yüzünüzde bekletin ve ılık su ile durulayın.