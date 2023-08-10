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    4. Sivilcelerinizden bir haftada kurtulun! Cilt kusurlarına veda ettiren formül, yüzünüz bebek gibi olacak

    Sivilcelerinizden bir haftada kurtulun! Cilt kusurlarına veda ettiren formül, yüzünüz bebek gibi olacak

    10.08.2023 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Çoğunlukla ergenlik döneminde görülmeye başlayan sivilceler, yağlı cilde sahip kişilerde 30'lu, hatta 40'lı yaşlara kadar sürebiliyor. Sivilce için kullanılan bazı ilaçların yan etkisi ise oldukça fazla. Cilt kusurlarından kurtulmak isteyenler için doğal tedavi yöntemini sizler için derledik. İşte, sivilce geçiren o mucizevi yöntem....

    Sivilce sorunu zamanla çekilmez bir hal olabiliyor. Önemli bir davet ya da özel bir gün için hazırlık yapan kişiler yüz, sırt ve göğüs gibi bölgelerde beliren sivilceleri problem yapabiliyor. Ergenlik döneminde ortaya çıkan bu sorun yetişkinlik döneminde de görülüyor. Sivilceler için en etkili maske tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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    KUSURSUZ BİR CİLT HERKESİN HAYALİ AMA...

    Cildin yağ üretimindeki artış ile tıkanmış gözenekler sivilce sorununun en büyük nedenidir. Tabii stres faktörünü de atlamamak gerek.

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    Birçok kişi aynaya baktığında daha kusursuz bir yüz görmek istiyor. Sivilce izlerinden doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün.

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    İşte sivilce karşıtı ballı maske tarifi:

    Bir kaseyi bal ile doldurun. Tarçını üzerine serpin v limon suyu sıkın. Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın ve temiz cilde sürün. 15-20 dakika sonra ılık suyla maske uyguladığınız bölgeyi yıkayın. Maske sonrası nemlendirici krem de kullanabilirsiniz.

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    SİVİLCE OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN BUNLARI MUTLAKA YAPIN

    • Cildinizi düzenli olarak (günde 2 veya 3 kez) su ve nemlendirici sabunla yıkayın.

    • İnflamasyona sebep olabilmesi nedeniyle agresif temizleme yapmayın.

    • Cildinizi nemli tutmak için gerekli bakımları yapın.

    • Su tüketimine dikkat edin.

    • Elinizi yüzünüze götürmekten sakının.

    • Sivilcelerinizi sıkmayın
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