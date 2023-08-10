Sivilcelerinizden bir haftada kurtulun! Cilt kusurlarına veda ettiren formül, yüzünüz bebek gibi olacak

Sivilce sorunu zamanla çekilmez bir hal olabiliyor. Önemli bir davet ya da özel bir gün için hazırlık yapan kişiler yüz, sırt ve göğüs gibi bölgelerde beliren sivilceleri problem yapabiliyor. Ergenlik döneminde ortaya çıkan bu sorun yetişkinlik döneminde de görülüyor. Sivilceler için en etkili maske tarifine haberimizden ulaşabilirsiniz.

KUSURSUZ BİR CİLT HERKESİN HAYALİ AMA...

Cildin yağ üretimindeki artış ile tıkanmış gözenekler sivilce sorununun en büyük nedenidir. Tabii stres faktörünü de atlamamak gerek.

Birçok kişi aynaya baktığında daha kusursuz bir yüz görmek istiyor. Sivilce izlerinden doğal yöntemlerle kurtulmak mümkün.

İşte sivilce karşıtı ballı maske tarifi:

Bir kaseyi bal ile doldurun. Tarçını üzerine serpin v limon suyu sıkın. Homojen bir kıvama gelene kadar karıştırın ve temiz cilde sürün. 15-20 dakika sonra ılık suyla maske uyguladığınız bölgeyi yıkayın. Maske sonrası nemlendirici krem de kullanabilirsiniz.

SİVİLCE OLUŞUMUNU ENGELLEMEK İÇİN BUNLARI MUTLAKA YAPIN