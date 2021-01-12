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Sivilceli ciltler için cilt maskesi nasıl yapılır? Maden suyunun etkisiyle...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir 12.01.2021 10:04 | Son Güncelleme:
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Bakterilerle savaşan, gözenekleri açan maske tarifi arıyorsanız doğru yerdesiniz. Sivilceli ciltler için verdiğimiz bu maske tarifini videolu anlatımla görebilirsiniz.

Pürüzsüz ve genç bir cilt arayışında hepimiz farklı sorunlarla karşı karşıyayız. Bazıları için sorun kırışıklıklar olabilir. Diğerleri için, her zaman en kötü zamanlarda ortaya çıkan sivilce olabilir. Neyse ki mutfağınızda bulunan birkaç basit malzemeyle sivilceye eğilimli cildi temizlemenin doğal bir yolu var.

Sivilceli ciltler için yapılması gereken cilt maskesinin anti-bakteriyel özelliği olması lazımdır. Çünkü sivilceli ciltler genelde yağlıdır.

SİVİLCELİ CİLTLER İÇİN MASKE TARİFİ

Bunun için 2 yemek kaşığı kil bir kaba dökülür. Üzerine 1 yemek kaşığı badem yağı ilave edilir. Badem yağı, K vitamini içerdiği için dolaşımı hızlandıracaktır.Dolaşımın hızlanması ve bakterilerin uzaklaşmasının sağlanması gerekmektedir.

Kil ve badem yağı karışımına, 4 yemek kaşığı kadar maden suyu ilave edilir. Ardından yavaşça karıştırılır. Böylece yağlı ciltlerin matlaşma problemi olmadan sivilceleri yok etmek mümkün olacaktır.

Elde edilecek maske öncelikle sivilcelerin üstüne sürülür. Sonra tüm yüz hattına uygulanabilir. Göz çevresine çok yaklaşmamak gerekir. Dekolte ve sırt bölgelerine de sürülebilir.

SOĞUK SUYLA İYİCE ARINDIRIN

25 dakikaya kadar maskenin iyice emilmesini bekledikten sonra, soğuk suyla ciltten arındırılır. Gül suyu ya da maden suyuyla tonik uygulanır. Bu maskeyi kış aylarında haftada 2 kere, yaz aylarında da haftada bir kere uygulamak yeterlidir."

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