HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sivrihisar cinayeti davasında karar çıkmadı

Sivrihisar cinayeti davasında karar çıkmadı

26.11.2020 14:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde tartıştığı karısını evlerinin bahçesinde 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Hicazi Sülükoğlu davasında karar çıkmadı.Olay sonrası polisi arayarak kendini ihbar eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına, sanık Hicazi Sülükoğlu ile avukatı ve öldürülen Aynur Sülükoğlu’nun avukatı hazır bulundu.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde tartıştığı karısını evlerinin bahçesinde 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Hicazi Sülükoğlu davasında karar çıkmadı.
Olay sonrası polisi arayarak kendini ihbar eden ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüphelinin Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmasına, sanık Hicazi Sülükoğlu ile avukatı ve öldürülen Aynur Sülükoğlu’nun avukatı hazır bulundu. Sanık Hicazi Sülükoğlu’nun avukatı, cinayet aletleri üzerindeki parmak ve vücut izlerinin yeniden incelenmesi için davanın ertelenmesini ve araştırma yapılmasını talep etti. Sanık ise savunmasını tekrarladı. Mahkeme heyeti delillerin tekrar incelenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek davayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi
Olay, Sivrihisar ilçesine bağlı Yenice Mahallesi Kavakdibi Sokak’ta yaşandı. Hicazi Sülükoğlu (63) ile bir süre önce evlendiği eşi Aynur Sülükoğlu (47) arasında evlerinin bahçe kısmında tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın alevlenmesiyle iddialara göre, Aynur Sülükoğlu yerden aldığı keserle eşinin üstüne yürüdü. Bu esnada Hicazi Sülükoğlu da bir bıçak alarak eşine saldırdı.

İfadesinde karısını suçlamıştı
Önceki evliliğinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen cinayet zanlısı Hicazi Sülükoğlu, ifadesinde eşini suçlayarak, “Evi üzerine yapmamı istedi, ben de evliliğimizde sıkıntı olmasın diyerek evi üstüne yaptım. Evde sürekli huzursuzluk çakıyordu. Huzursuzluk devam etti. Evi üstüne yaptıktan sonra ‘Seni aldatacağım, hem de senin gözünün önünde yapacağım. Sen de kahrından öleceksin’ gibi cümleler kuruyordu. Olay günü de aynı konudan aramızda tartışma çıktı. Evin bahçesinde yerden aldığı keserle üzerime saldırdı. Ben de kendimi korumaya çalıştım. Şoka girmiştim, kendime geldiğimde hemen polisi arayıp ihbarda bulundum” dediği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER'Bebek yükleniyor''Bebek yükleniyor'
Etrafına baktı, görünce ağlamaya başladıEtrafına baktı, görünce ağlamaya başladı
HES kodu nasıl alınır? HES kodu nasıl alınır?

En Çok Okunan Haberler

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Asya'nın şoke eden planı! 'Ali'nin yaşamasına izin veremezdim'

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili dikkat çeken öneri

Altın hareketli başladı!

Altın hareketli başladı!

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Büyük gerginlik! Mete Yarar, Deniz Zeyrek'e kızıp yayını terk etti

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Koronavirüs salgınını bilen kahin şimdi de bitiş tarihi verdi!

Dikkat çeken 'Arınç' detayı: Erdoğan konuşurken Soylu not aldı

Dikkat çeken 'Arınç' detayı: Erdoğan konuşurken Soylu not aldı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Silivri'de kahreden olay! Yangında 2 çocuk hayatını kaybetti

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

7 yıldır dağda yaşıyor! Koronayı bile 1 ay sonra öğrendi

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Bülent Arınç'tan flaş karar! YİK üyeliği görevinden ayrıldı

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Almanya'dan Türkiye'ye hadsiz suçlama

Diğer Haberler

Öldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları: Acımız hiç dinmedi

Öldürülen Ceren Özdemir ve Şule Çet'in babaları: Acımız hiç dinmedi

Karantinadaki oğluna ekmek götüren baba, tedbirlere uymayanları görünce gözyaşlarını tutamadı

Etrafına baktı, görünce ağlamaya başladı

Eski sevgilisinden para almak isteyen kadının yaptığı 'pes' dedirtti

Eski sevgilisinden para almak isteyen kadının yaptığı 'pes' dedirtti

Bakan Koca'da açıklamıştı! Kocaeli'de artan vaka sayıları korkutuyor

Kocaeli'de artan vaka sayıları korkutuyor

Bursa'da polis alarma geçti kent ayağa kalktı! Kayıp kızlar saatler sonra bulundu

Bursa'da polis alarma geçti kent ayağa kalktı!

Ortaköy'de denizden erkek cesedi çıktı

İstanbul'da denizden erkek cesedi çıktı

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.