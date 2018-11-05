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Sivrihisar'ın "Muska" baklavası tescillendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2018 13:58 | Son Güncelleme

Sivrihisar'ın "Muska" baklavası tescillendi

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçe Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılarak bölgeye özgü "Muska" baklavasının coğrafi işaretlemesi gerçekleştirildi.

İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yazılı açıklamasında, Sivrihisar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bölgede, yerel mirasa sahip çıkmak adına coğrafi işarete konu olabilecek ürünleri belirleme çalışması başlattıklarını kaydetti.

Bu kapsamda niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle Sivrihisar'la özdeş ürünlerin tespitinin yapıldığını aktaran Yüzügüllü, "İlk olarak Sivrihisar Muska baklavasının coğrafi işaret tesciliyle ilgili başvurusunu gerçekleştirdik. Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığına yaptığımız başvuru gerekli incelemenin yapılmasının ardından kabul edildi. Böylece Muska baklavası Sivrihisar'ın ilk, Eskişehir'in ise 4. coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendi." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Eskişehir Hamid Yüzügüllü Sivrihisar Türk Patent ve Marka Kurumu

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