ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir'in Sivrihisar ilçe Belediyesi tarafından Türk Patent ve Marka Kurumu'na başvuru yapılarak bölgeye özgü "Muska" baklavasının coğrafi işaretlemesi gerçekleştirildi.
İlçe Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, yazılı açıklamasında, Sivrihisar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bölgede, yerel mirasa sahip çıkmak adına coğrafi işarete konu olabilecek ürünleri belirleme çalışması başlattıklarını kaydetti.
Bu kapsamda niteliği, ünü ve diğer özellikleriyle Sivrihisar'la özdeş ürünlerin tespitinin yapıldığını aktaran Yüzügüllü, "İlk olarak Sivrihisar Muska baklavasının coğrafi işaret tesciliyle ilgili başvurusunu gerçekleştirdik. Türk Patent ve Marka Kurumu Coğrafi İşaretler Dairesi Başkanlığına yaptığımız başvuru gerekli incelemenin yapılmasının ardından kabul edildi. Böylece Muska baklavası Sivrihisar'ın ilk, Eskişehir'in ise 4. coğrafi işaretli ürünü olarak tescillendi." değerlendirmesinde bulundu.
Son dakika! Gaziantep'te eşinin de aralarında bulunduğu 9 kişiyi öldüren Yusuf Taş için karar verildi
İsrail'de şans oyunu talihlisi ortaya çıkmazsa 890 bin dolarlık ödül piyango şirketine kalacak
FETÖ'den iş adamlarına aktarılan para dudak uçuklattı! Gerekçeli kararda şok rakamlar...
'4 yaşındaki kız çocuğu, yoğun bakımdayken toplu tecavüze uğradı'
AK Parti'de adaylık başvuru süreci başladı! O isimler başvuru yapamayacak
Fuat Oktay: Diyanet, eşcinsellerle ilgili çalışma yapmıyor
Adana'da 80 bin Suriyeli fotoğrafları çekilerek kayıt altına alındı
ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk yorum
Tuvalette telefon kullananlar dikkat! Tüm dışkısal maddeler...
Apple'dan Türkiye'deki mağazalarında büyük zam!
İnsan dışkısında ilk kez 10 farklı plastik tespit edildi
Yıllardır konuşuluyordu... Samsung'un katlanabilen telefonu Galaxy X sonunda geliyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum