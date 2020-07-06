HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Siyah futbolcuya ırkçı hakarette bulunan İsveçli hakem: Kariyerim sona erdi

Siyah futbolcuya ırkçı hakarette bulunan İsveçli hakem: Kariyerim sona erdi

06.07.2020 21:09 | Son Güncelleme

Maç sırasında, Gineli kaleci Aly Keita'ya ırkçı hakaretlerde bulunduğu için görevden uzaklaştırılan İsveçli hakem Martin Strombergsson, kariyerinin 'fiilen' sona erdiğini söyledi.

Siyah futbolcuya ırkçı hakarette bulunan İsveçli hakem: Kariyerim sona erdi

Maç sırasında, Gineli kaleci Aly Keita'ya ırkçı hakaretlerde bulunduğu için görevden uzaklaştırılan İsveçli hakem Martin Strombergsson, kariyerinin 'fiilen' sona erdiğini söyledi.

Bir İsveç gazetesine konuşan Strombergsson, geçen yılki birinci lig maçında Keita'ya sarf ettiği sözlerden pişman olduğunu belirtti.

Ostersunds takımının kalecisi Keita, hakemin kendisine "çenesini kapatıp, kalesine dönmesini ve böylece kendisine muz atılabilmesini" söylediğini belirtmişti.

43 yaşındaki FIFA kokartlı hakem, "Gelecekte yeni bir iş bulmalıyım" dedi.

Strombergsson, şu anda altıncı haftası oynanan ligin geri kalanında, görevden uzaklaştırılmıştı.

Hakeme verilen ceza, İsveç Futbol Federasyonu Hakem Komitesi tarafından geçen hafta açıklandı. Bundan şüphe etmek için bir nedenimiz yok, ancak yine de çok uygunsuz bir açıklama olarak değerlendiriyoruz ve bir hakaret olarak algılanabileceği açık olmalı" dedi.

Karara Federasyon Başkanı Hakan Sjotrand da destek verdi.

Osterunds kulübü ise, kulubün ve Keita'nın bu konuda başka bir açıklama yapmak istemediğini söyledi.

Siyah futbolcuya ırkçı hakarette bulunan İsveçli hakem: Kariyerim sona erdi

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay
İşte hac için alınan önlemler!İşte hac için alınan önlemler!
Sağlık Bakanı Koca her akşam paylaşıyor!Sağlık Bakanı Koca her akşam paylaşıyor!

En Çok Okunan Haberler

Korona sporcunun vücudunu nasıl etkiledi?

Korona sporcunun vücudunu nasıl etkiledi?

Yeni dönem başlıyor! Artık resmi belge sayılacak

Yeni dönem başlıyor! Artık resmi belge sayılacak

Patlamadan yaralı kurtulan işçi o anları anlattı

Patlamadan yaralı kurtulan işçi o anları anlattı

Akın akın geliyorlar! Sayı 100 bini geçti

Akın akın geliyorlar! Sayı 100 bini geçti

Nihan Akın sezonu Bodrum'da açtı

Nihan Akın sezonu Bodrum'da açtı

Çavuşoğlu'ndan AB'ye tepki: Karşılığını vermek zorunda kalacağız

Çavuşoğlu'ndan AB'ye tepki: Karşılığını vermek zorunda kalacağız

İlginizi Çekebilir

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Trump’ın paylaşımı 7,2 milyar dolar kaybettirdi

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

Daha fazla dayanamadı, otoparkta doğurdu

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

'Aslında porno' denilen yapım ikinci sıraya yükseldi

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Sevgilisini öldürtüp köpeklere yedirten futbolcudan tepki çeken paylaşım

Diğer Haberler
Suudi Arabistan, hac organizasyonu için sağlık protokolü yayınladı

İşte hac için alınan önlemler!

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 869'a yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 34 bin 869'a yükseldi

Yunan Başpiskoposu Ieronimos'tan Ayasofya sorusuna yanıt: Türkler buna cüret edemez

Yunan Başpiskopos'tan Ayasofya sözleri: Buna cüret edemezler

Polonya'da tartışılacak karar! Eşcinsellerin evlat edinmesi yasaklanıyor

Ülkede tepki çeken karar! Eşcinsellere yasak

İngiltere'den 'Cemal Kaşıkçı' kararı! 20 Suudi Arabistan vatandaşı yaptırım listesine alındı

İngiltere'den 'Cemal Kaşıkçı' kararı!

ABD'de 12 tonluk dev kaya otoyola düştü

ABD'de 12 tonluk dev kaya otoyola düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.