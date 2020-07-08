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Siyah maske yasak mı? Koronaya karşı hangi maske daha iyi? Tıbbı maske mi, siyah maske mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2020 14:45 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgını sürecinde maske konusu en çok konuşulan konulardan biri oldu. Kimileri tıbbi maske kullanmayı tercih ederken, kimileri de siyah maske kullanmayı tercih etti. Siyah maske kullanımının giderek yaygınlaşmasının ardından uzmanlar vatandaşları uyardı ve siyah maskenin koronaya karşı tercih edilmemesini istedi. Peki virüse karşı hangi maske kullanılmalı?

Siyah maske yasak mı? Koronaya karşı hangi maske daha iyi? Tıbbı maske mi, siyah maske mi?

Koronavirüs sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu süreçte tıbbi maskelere kullananlar olduğu gibi tercihini siyah maskeden yana kullananlar da oldu. Ancak uzmanlar bu konuda vatandaşları uyardı ve koronavirüse karşı siyah maske yerine tıbbi maske kullanmalarını söyledi. Peki 'nano maske' adı altında satılan, polyester kumaştan üretilen siyah maskeler ne kadar koruyor?

Hangi maskeyi kullanmak gerekiyor?

Koronavirüse karşı kullanılması gereken maskeler tıbbi maskelerdir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, 'yıkanabilir' denilerek satışa sunulan maskelerin koruyucu özellik taşımadığını söyledi. Bu maskelerin kullanımının virüse karşı korunmada bir yararı olmadığı söyleyen Pullukçu, "Yıkanabilir, nano maske olarak satılan siyah maskeleri taktığınızda burnunuzun üzerine oturmayacaktır. Taktığınızda burnunuzun yer aldığı üst kısımlar tamamen boş kalıyor. Ayrıca hızlıca nefes aldığınızda ağzınıza ve burnunuza bu kumaşın yapıştığını göreceksiniz. Ayrıca elinizle maske varken nefesinizi kontrol ettiğinizde net sıcak havanın gelmemesi gerekiyor ama bu maskede sıcak havayı net bir şekilde elinizle hissedebilirsiniz" dedi.

Koronavirüs veya diğer virüslere karşı en güvenilir maskeler cerrahi maskeler olarak gösteriliyor. Maskelerin sıkı olması, burun kısmında tel bulunması oldukça önemli.

Ayrıca bu maskelerin de en fazla 4 saat kullanılması tavsiye ediliyor. Maskeler ıslandığında ise hijyen özelliğini kaybediyor. Bu nedenle terleme, ıslanma gibi durumlarda maskenin doğru bir şekilde değiştirilmesi gerekiyor.

Siyah maske nerede kullanılır?

Prof. Dr. Pullukçu siyah maskelerin koronavirüsüne karşı kullanılan tıbbi maskelerin yanında süs olarak kullanılabileceğini söyledi. Sıvı geçirgenliği yüksek olan siyah maskeler burunun üzerine ise tam oturmuyor. Bu nedenle siyah maskelerin tıbbi maskelerin üstünü estetik amaçlı kapatmak için kullanılması öneriliyor.

Siyah maske yasak mı?

Siyah maske kullanımı yasak değil ancak bazı yerlere bu maskelerle girilmesine izin verilmiyor. Bir süre önce uzmanların pandemiyle kullanımı artan siyah maskelerin koruyucu özelliğinin olmadığını ifade etmesi üzerine Hakkari Devlet Hastanesine de siyah maskeyle girişler yasaklandı.

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