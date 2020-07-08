Siyah maske yasak mı? Koronaya karşı hangi maske daha iyi? Tıbbı maske mi, siyah maske mi?

Koronavirüs sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de maske kullanımı zorunlu hale getirildi. Bu süreçte tıbbi maskelere kullananlar olduğu gibi tercihini siyah maskeden yana kullananlar da oldu. Ancak uzmanlar bu konuda vatandaşları uyardı ve koronavirüse karşı siyah maske yerine tıbbi maske kullanmalarını söyledi. Peki 'nano maske' adı altında satılan, polyester kumaştan üretilen siyah maskeler ne kadar koruyor?

Hangi maskeyi kullanmak gerekiyor?

Koronavirüse karşı kullanılması gereken maskeler tıbbi maskelerdir. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim görevlisi Prof. Dr. Hüsnü Pullukçu, 'yıkanabilir' denilerek satışa sunulan maskelerin koruyucu özellik taşımadığını söyledi. Bu maskelerin kullanımının virüse karşı korunmada bir yararı olmadığı söyleyen Pullukçu, "Yıkanabilir, nano maske olarak satılan siyah maskeleri taktığınızda burnunuzun üzerine oturmayacaktır. Taktığınızda burnunuzun yer aldığı üst kısımlar tamamen boş kalıyor. Ayrıca hızlıca nefes aldığınızda ağzınıza ve burnunuza bu kumaşın yapıştığını göreceksiniz. Ayrıca elinizle maske varken nefesinizi kontrol ettiğinizde net sıcak havanın gelmemesi gerekiyor ama bu maskede sıcak havayı net bir şekilde elinizle hissedebilirsiniz" dedi.