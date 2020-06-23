Siyah nokta: Neden olur, nasıl geçer?

Cilt yüzeyi hava kirliliği, makyaj malzemelerinin kalıntıları, hormonal dengesizlik gibi birtakım sebeplerle tıkanır. Tıkanan cilt yüzeyinde can sıkıcı bir görüntüye sebebiyet veren siyah noktalar oluşur. Genel olarak alın bölgesinde sıklıkla rastlanan siyah noktalar yanak, sırt ve vücudun diğer bölgelerinde de varlık gösterebilir. Yüz bölgesinde rastlanan siyah noktalar arasında en can sıkıcı olanları kesinlikle burunda yer alanlardır. Burnun hassas bir yapıya sahip olması nedeniyle, burada oluşan noktaları sıkmak da pek mümkün değildir. Burundaki siyah noktalara çözüm yolları için başvurulabilecek yöntemler vücudun herhangi bir bölgesindeki siyah noktaya uygulananlar ile farklılık göstermez. SİYAH NOKTA NEDEN OLUR? Siyah nokta sorunu basit uygulamalar ile aşılabilir. Bu problemin çözüme kavuşması için amaçlanan, tıkanmış yağ kanallarını temizlemektir. 1. AŞIRI YAĞ ÜRETİMİ Siyah nokta oluşumundaki en önemli faktörlerden biri cildin aşırı yağlanmasıdır. Ergenlik döneminde yaşanan hormonal değişimler sebebiyle ciltteki yağ bezleri gereğinden fazla büyür ve sonucunda yağ üretimi artar. Cilt hücreleri aynı zamanda dış etkenlere karşı direnç gösterme amacıyla belirli miktarda yağ üretir. Vücudun alışık olmadığı durumların etkisi altına girmesi yağ oranını artırır ve beraberinde siyah nokta, sivilce gibi rahatsızlıklar yaşanabilir. Buna sebebiyet verebilecek dış etkenlerin başında ise beslenme problemleri gelir. Sıklıkla fast food, kızartılmış yiyecekler, aşırı tuzlu gıdalar tüketmek ciltte yaşanabilecek problemlerin oluşumuna sebebiyet veren beslenme problemlerinin temelini oluşturur.

2. ZARARLI GÜNEŞ IŞINLARI Özellikle yaz aylarında güneşin dik açıyla geldiği saatlerde güneş altında kalmak deride bazı deformasyonlar yaratabilir. Vücudun güneşin zararlı ışınlarından korunmak amacıyla ürettiği melanin maddesinin gereğinden fazla üretilmesi bu probleme yol açabilir. 3. CİLT TEMİZLİĞİNE DİKKAT EDİLMEMESİ Doğal faktörlerin yanı sıra cilt temizliğine yeteri kadar özen gösterilmemesi sonucunda ciltte istenmeyen durumlar gelişebilir. Cilde uyumlu olmayan makyaj malzemelerinin ve kremlerin kullanılması, solaryum gibi sağlıksız bronzlaşma yöntemlerine başvurulması sivilce, akne, siyah nokta gibi problemlerin sorumlularıdır. 4. KARACİĞERDE YAŞANAN BOZUKLUKLAR Yaşanan cilt problemleri karaciğerin işleyişinde problem yaşandığının bir belirtisi olabilir. Karaciğerde meydana gelen hasarlar sonucu vücut hücreleri toksinleri ayrıştıramaz ve toksinler vücut yüzeyinden dışarıya atılır. SİYAH NOKTA NASIL GEÇER? 1. CİLT TEMİZLEME TONİKLERİ Tonikler; cildi temizlerken aynı zamanda gözenekleri sıkılaştırıp iyileştirir. Günde iki kez tonik uygulaması ile cildin temizlenmesi kir, yağ, makyaj gibi maddeleri temizler ve cildi gençleştirir. Siyah noktalar için imal edilmiş tonikler, yağ oranını dengeler ve cildi sağlıklı bir görünüme kavuşturur. Yağlı ciltler için içeriğinde alkol barındıran tonikler tercih edilmesi gerekirken, kuru ve normal bir cilde sahip olan kişilerin gül suyu ve maden özlü tonikler kullanması gerekir. Bu tip tonikler cildin pH değerlerini düzene sokar.

2. BUHAR BANYOSU Siyah noktalardan kurtulmak için başvurulabilecek en etkili yollardan birisi de buhar banyosudur. Buhar banyosu cilt sağlığını bozabilecek maddelerden ve ölü deriden cildi arındırır. Özellikle yağlı ciltlerin tam anlamıyla temizlenebilmesi için belirli aralıklarla bu yönteme başvurulmalıdır. Buhar ciltteki gözenekleri esnetecek, esneyen gözeneklerden yağ ve toksinler kolay bir şekilde dışarı atılacaktır. 3. YÜZDEKİ SİYAH NOKTALAR İÇİN MASKE Cildi yıpratacak kimyasallara gereksinim duymadan tamamen doğal malzemeler kullanılarak siyah nokta sorununa çözüm üretilebilir. Limon ve karbonat maskesi: Limon suyunun yağ ve kir çözme konusunda etkili bir içeriğe sahip olduğu herkes tarafından bilinir. Yarım limon suyu ve 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Karışım macun kıvamına geldiğinde sorunlu bölgeyi ovalayarak bu karışımı cilt yüzeyine iyice sürün. 15-20 dakikalık beklemenin ardından cildi germek amacıyla soğuk suyla durulayın. Bal maskesi: Bal antibakteriyel özelliğiyle ciltte yaşanabilecek her türlü problemin çözümünde başvurulabilecek etkili bir doğal kaynak olarak karşımıza çıkıyor. Limonla birlikte sorunlu bölgeye uygulandığı takdirde etkili bir sonuç alınma ihtimali bir nebze daha artar. Yarım limonun üzerine bal dökerek sorunlu bölgeyi ovalayın. 15-20 dakika bekledikten sonra soğuk suyla yüzünüzü yıkayın.

Yoğurt yulaf maskesi: Siyah noktaların yüzün tamamında varlık göstermesi ve hassas bir cilde sahip olunması halinde daha yumuşak bir etkiye sahip olan bu karışım tercih edilebilir. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı yulaf ezmesi, biraz limonu iyice karıştırın. Devamında sorunlu bölgenin genişliğine göre uygun gördüğünüz miktarda yoğurt ekleyin. Önceden temizlediğiniz pamuğun yardımıyla bu karışımı yüzünüze uygulayın. 20-25 dakika kadar bekleyip yüzünüzü durulayın. Kil maskesi: Cildi mineral açısından daha zengin bir hale getirebilmek için tercih edilen çözüm yollarından bir diğeri de kildir. Kilin içerdiği mineralleri cildin emmesiyle birlikte gözenekler arınır ve canlanır. Cildin hassasiyet durumuna göre kil, sirke ya da gül suyu ile birlikte kullanıldığı takdirde daha etkili bir çözüm yolu izlenmiş olur. 4. SİYAH NOKTALARI DİŞ MACUNU İLE TEMİZLEME İŞLEMİ Siyah nokta problemini evde kendi kendinize aşabilmek için başvurabileceğiniz yollardan biri de diş macunudur. Hassas dişler için üretilmiş ve nane aromasına sahip olan macunların tercih edilmesi siyah nokta sorunu çözümünde daha yararlıdır. Cildiye doktorlarının da önerdiği diş macunu yöntemini gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz.