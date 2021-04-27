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Siyah noktalardan kurtulun!

Elif Yaman Elif Yaman
27.04.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah noktalar kadınların ve erkeklerin ortak sorunudur, özellikle burun çevresinde ve çenede görülen bu oluşumlara günümüzde birçok kozmetik ürün ile mücadele edilebiliyor. Kimyasal ürünler yerine evde yapabileceğiniz karışımlarla hem keyifli vakit geçirmek hem de doğal ürünlerle cilt bakımı yapmak isterseniz bu yazıyı sizin için hazırladık.

Siyah noktalar; oksitlenmiş kir ve ölü hücrelerin cilt gözeneklerini tıkaması ile oluşan bir cilt sorunudur. Özellikle sigara dumanı, kirli hava ve kullandığımız makyaj malzemeleri cildimizin üzerini görünmez bir tabaka ile kaplar ve gözeneklerin dolmasına neden olur. Düzenli cilt temizliği yapmak bu oluşumu azaltsa da özel peelingler ile kısa sürede daha etkili sonuçlar alabilirsiniz.

Siyah noktalardan kurtulmanın çok basit ve maliyetsiz bir yöntemi var. Evinizde bulunan 2 malzeme ile yapacağınız peeling, siyah noktalardan kurtulmanıza yardımcı olacaktır. Malzemelerimiz; 1 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı ile 1 tatlı kaşığı türk kahvesinden oluşuyor. İki malzemeyi güzelce karıştırıyoruz. Cildimizi çizmemesi için kahve tanelerinin biraz daha yumuşaması gerekli. Parmağınıza aldığınız peelingi; burnunuza, çene altınıza ve saç dipleri gibi siyah noktaların olduğu yerlere uygulamalısınız. Bu işlemi yumuşak hareketlerle, bastırmadan yapmalısınız. 2 dakika boyunca dairesel hareketlerle yapıp sonra yüzünüzü soğuk su ile yıkamalısınız.

Uygulamayı haftada bir kez yapmanızı öneririz.

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Anahtar Kelimeler:
cilt bakımı
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