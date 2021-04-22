Kuru ciltten kurtulmanızı sağlayan yağlar! Buğday özü ve tatlı badem yağı nemlendiriyor

Kuru ciltler için yapılması gerekli olan en önemli nokta nemlendirme işlemidir. Bazı uçucu yağlar cildinizdeki yağ oranını dengeleyerek istenilen cilt tipine ulaşılmasını sağlayabilir. Kuru ciltlerin en büyük problemi soluk ve cansız görünmesidir. Bu cilt tipini ayırt etmek diğerlerine göre oldukça kolaydır. Kuru ciltlerde soyulma, pullanma, solgunluk, göz kenarlarında kırışıklık ve kuruluktan çatlayan kılcal damarların kızarıklığı daha belirgindir.

Aromaterapi prensibi, bu kuruluğu gidermek ve cildin nemlenmesini sağlamak için olur. Bazı cilt tiplerinde akne problemi de olabilir. Bunlara bağlı olarak değişik karışımlar yapılabilir. Nemlendirme özelliği çok yoğun olan ürünleri kullanmak gerekir. Argan yağı bunların başında gelir. Kuru ciltlerde özellikle argan yağıyla çok ciddi sonuçlar alınabilir. Buğday özü yağı, tatlı badem yağı da kuru cilt bakımında sıklıkla kullanılan yağlardır.

PAÇULİ YAĞI

Antiinflamatuar, antiseptik ve sıkılaştırıcıdır. Bu nedenle açık gözenekleri sıkılaştırmaya, akneye neden olan bakterileri yok etmeye ve iltihaplı lekeleri yatıştırmaya yardımcı olacaktır.