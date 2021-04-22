Kuru ciltten kurtulmanızı sağlayan yağlar! Buğday özü ve tatlı badem yağı nemlendiriyor

Kuru ciltler için yapılması gerekli olan en önemli nokta nemlendirme işlemidir. Bazı uçucu yağlar cildinizdeki yağ oranını dengeleyerek istenilen cilt tipine ulaşılmasını sağlayabilir. Kuru ciltlerin en büyük problemi soluk ve cansız görünmesidir. Bu cilt tipini ayırt etmek diğerlerine göre oldukça kolaydır. Kuru ciltlerde soyulma, pullanma, solgunluk, göz kenarlarında kırışıklık ve kuruluktan çatlayan kılcal damarların kızarıklığı daha belirgindir.
Aromaterapi prensibi, bu kuruluğu gidermek ve cildin nemlenmesini sağlamak için olur. Bazı cilt tiplerinde akne problemi de olabilir. Bunlara bağlı olarak değişik karışımlar yapılabilir. Nemlendirme özelliği çok yoğun olan ürünleri kullanmak gerekir. Argan yağı bunların başında gelir. Kuru ciltlerde özellikle argan yağıyla çok ciddi sonuçlar alınabilir. Buğday özü yağı, tatlı badem yağı da kuru cilt bakımında sıklıkla kullanılan yağlardır.
Antiinflamatuar, antiseptik ve sıkılaştırıcıdır. Bu nedenle açık gözenekleri sıkılaştırmaya, akneye neden olan bakterileri yok etmeye ve iltihaplı lekeleri yatıştırmaya yardımcı olacaktır.
Alkali özellikleriyle sardunyanın cilt yağlarını dengelemeye yardımcı olduğu söyleniyor. Bu tür bir alkalinite, sardunyayı sabunlara önemli bir katkı yapar ve hidrasyon seviyelerini düşürmede yardımcı olur.
Yüksek protein seviyesi, içeriğindeki omega-9 yağ asitleri ve E vitamini sayesinde yumuşatıcı bir özelliğe sahiptir. Cildin sebumunu dengeleyerek daha parlak ve canlı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur. Aynı zaman hücreleri yenileme etkisiyle küçük yaralar ve kesiklerin tedavi edilmesinde de etkilidir.
Buğday yağının içeriğindeki bu antioksidanlar ve E vitamini sayesinde cilt elastikiyetini korur, yaşlanma etkileri gecikir, kırışıklıklar ve ince çizgilerin görünümü azalır.
Daha çok saç bakım ürünlerinde, şampuan ve sabunlarda rastlanan argan yağı içeriğindeki bileşenler sayesinde kuru ciltlerin bir numaralı tercihidir. Cildin yaşlanasını engellerken nemlendiriyor ve daha sağlıklı bir görünüm sağlıyor. Yara iyileştirme özelliğiyle siyah nokta ve sivilcilerin iyileşmesine yardımcı oluyor.
Uçucu yağlar konsantre bitki kimyasalları olduğundan çok güçlü olabilirler. Cildinize herhangi bir uçucu yağ uygulamadan önce talimatları okuyun genellikle kokusuz bir bitki yağı olan 'taşıyıcı yağ' ile seyreltmeniz gerekebilir. Ayrıca suyla seyreltebilirsiniz.Asla esansiyel yağları gözlerinizin içine veya yakınına koymayın. Buharlar bile rahatsız edici olabilir. Ve yeni doğan bebeğinizin sivilcesinde veya bebeğinizin herhangi bir yerinde uçucu yağlar kullanmayın.
ÖNEMLİ NOT: Seyreltilmemiş yağ kullanmak ciltte tahrişe veya iltihaplanmaya neden olabilir. Hangi yağın cildinize uygun olduğunu öğrenmek için mutlaka dermatoloğa danışmalısınız.
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